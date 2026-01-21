Verónica Orozco, de ‘Las de siempre’: “no sé qué hubiera sido de mi vida, sin mis amigas”

Desde que tenía 5 años, Verónica Orozco comenzó a familiarizarse con los estudios de televisión y los teatros de Bogotá. Su padre, el actor Luis Fernando Orozco la llevaba a ella y a su hermanas Juliana y Ana María Orozco, mundialmente conocida como ‘Betty la fea’, a sus ensayos y presentaciones.

Aunque la música era su sueño, terminó actuando. Fue parte de una serie que marcó su generación y la hizo famosa aún siendo menor de edad. Fue vainilla en ‘Oki Doki’.

La música también fue llegando a su vida y Orozco se convirtió en una de las actrices más reputadas de su generación, al tiempo que lanzó su propia música. Papeles en producciones como ‘Francisco el matemático’, ‘A corazón abierto’, ‘La Gloria de Lucho’ y más recientemente, en ‘Arelys aún queda mucho por cantar’ demostraron que lo suyo es el arte.

La actriz bogotana ocupó las pantallas del streaming a finales del año pasado, tras protagonizar ‘Simplemente Alicia’, de Netflix, una comedia romántica que se instaló dentro de lo más visto de la plataforma en el país con una historia donde es una bígama. Anteriormente, fue Ana Larrarte de Granados en ‘La primera vez’, también de ese servicio.

Ahora se viste en la piel de una mujer muy distinta a las que había personifica. Es Lucía Durán en ‘Las de siempre’, una periodista controladora, exitosa y fría, que ha priorizado su trabajo por encima de cualquier aspecto personal. Sus decisiones le cobran factura porque en un día ve cómo su esposo le pide el divorcio y muere poco después de confesarle que le fue infiel con su hermana. La vida que pensaba segura, se cae en pedazos para esta protagonista.

Dentro del elenco de ‘Las de siempre’ están Rafael Novoa, Diana Wiswell, Viña Machado, Juliana Galviz, Tuto Patiño, Carolina Acevedo y George Slebi.

Volviendo a la estelar de esta apuesta, nada más alejado de la personalidad de Orozco que no planea nada, le gusta vivir el día a día, no es competitiva y procura estar lejos de cualquier estrés y se aleja del sufrimiento. A diferencia de Lucía, a Verónica le gusta hacerle frente a sus conflictos lejos del drama y es practicante de la famosa frase ‘dejar ir’.

“Toda la vida he sido muy desapegada como que aprovecho las cosas que están en el camino para mí y las agradezco. Algo que he aprendido en este trabajo es que cada vez soy más agradecida con las oportunidades que tengo y que se presentan, pero siempre lo he sido”, dijo a Vea hace unos meses y ahora sigue en la misma tónica.

Al rol llegó porque ya tiene una reputación bien ganada. “Me llamaron directamente Juan Pablo Posada (Gerente de Producción) me dijo ‘queremos que hagas este proyecto’. Leí los libretos y me encantó precisamente porque era diferente a todo lo que había hecho. Era una mujer muy seria, que odia la mentira y el engaño y se encuentra con todo esto que le sucede de un día para otro”, mencionó a EL Espectador la actriz que supo de inmediato que estaba frente aun reto.

Verónica Orozco asegura no ser controladora ni metódica

“Alguien muy lejana a mí. Yo vivo el día a día, soy más despelotada. Lucía tiene un mapa para su vida, tiene todo bajo control, yo soy mucho más relajada, siempre lo he sido. Soy cero metódica, a mí me gusta ser así. Creo que cuando uno cree que todo lo tiene bajo control es cuando uno se estrella en la vida, como le pasa a Lucía, que de repente se da cuenta que la vida se le salió de las manos”.

En la novela, Durán aplazó la maternidad por escalar profesionalmente y se tendrá que conformar con ser tía del hijo de su hermana, producto de la infidelidad. En el caso de Orozco, fue justamente lo contrario. Anhelaba ser madre y en el 2012 cuando tuvo a su hija Violeta paró y se ausentó de estudios y escenarios para dedicarse por entero a la pequeña. Regresó a los dos años a la escena actoral.

“Creo que siempre hay tiempo para todo. No soy workaholic (adicta al trabajo) como Lucía, pero amo mi trabajo, me gusta trabajar, sin embargo jamás he aplazado nada, cuando necesito tiempo y momentos pues paro me voy de viajes, con mi hija, con mis amigas. Siento que mi trabajo es una gran pasión”.

La búsqueda del equilibrio ha sido una constante para la actriz desde hace un buen tiempo, sobre todo porque sabe que su mente vuela y trabaja rápido y por eso, busca la manera de aquietarse. De ahí que practique disciplinas como el yoga.

Volviendo a su rol de Lucía admite que le costó bastante entrar en ese temperamento: “La frialdad fue lo más retador. Yo soy expresiva, me río con facilidad, lloro también fácil, esta mujer es como un témpano de hielo”.

¿Quiénes son ‘Las de siempre’ de Verónica Orozco, en la vida real?

Reflexionando sobre lo que le deja este personaje, lo tiene claro: “esa capacidad y posibilidad que tenemos todos de volver a empezar a la edad que sea, sin importar lo que te digan los que están a tu alrededor o los dictámenes de la sociedad. Siempre se puede volver a empezar”.

En aspecto que une a Lucía y a Verónica es la amistad, la actriz también tiene su círculo de siempre: “En mi vida he tenido grandes amigas y amigos. No sé que hubiera sido de mi vida sin mis grandes amigas, que me han acompañado durante décadas de mi vida, junto a las cuales he tomado grandes decisiones, me han dado los mejores consejos, me han aguantado todo. Lágrimas, risas, lloradas, éxitos derrotas. Esas personas son Carolina Cuervo, Lisa Palomino y Diana Ángel, son como mis amigas más cercanas y obviamente, mis primeras mejores amigas de la vida, que lo siguen siendo, mis hermanas Juliana y Ana María”

En su vida personal, Orozco disfruta su rol de madre de Violeta, producto de su relación con el psicólogo Juan Manuel Restrepo, con quien tras la separación hace varios años mantiene una relación cordial. Actualmente en ese aspecto: “me siento feliz, plena”. En cuestiones del amor tampoco planeó ni planea nada prefiere “que la vida nos sorprenda”. Ya la sorprendió: está de novia hace un año.

