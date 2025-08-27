Vicente Fernández Jr. será papá nuevamente, pese a vasectomía: “Es un milagro”

El empresario y cantante mexicano Vicente Fernández Jr. se casó en el noviembre del 2023 con la influencer Mariana González, denominada en la farándula local como la Kim Kardashian mexicana. La boda fue en el rancho familiar ‘Los Tres Potrillos’ que el famoso Charro de Huentitán, Vicente Fernández, fallecido el 12 de diciembre del 2021, adquirió y construyó para la familia.

La pareja, que tuvo un reciente viaje a Dubai, y por sus publicaciones disfrutó al máximo de este destino, hospedándose en un lujoso resort, espera su primer hijo.

¿Revertió Vicente Fernández Jr. la vasectomía?

La noticia, confirmada por los nuevos padres. ha tomado por sorpresa a los seguidores del hijo mayor de Vicente Fernández y hermano del potrillo, Alejandro, ya que se sabía que se había mandado a hacer la vasectomía.

La primera en revelar la situación fuela también influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic3,quien contó que Mariana habría quedado embarazada tras someterse a tratamientos de fertilidad, de ahí que algunos creen en redes que el hijo mayor del Charro de Huentitán, revertió ese procedimiento.

Vicente tuvo sus cuatro hijos con su primera esposa Sissi Penichet. Por su parte, Mariana tiene dos de relaciones anteriores. “Mariana González y Vicente Fernández Jr. serán papás. El querer es poder, después de que Vicente tuviera la vasectomía por años, eso no impidió para hacerse varios tratamientos a los que se aferró para volver a ser mamá y darle otro hijo a Vicente, por fin logró salir embarazada. Al parecer la exclusiva la tenían pactada, si me entero les cuento. Ahora esperemos que ellos lo digan y que irán a tener, niña o niño”, escribió la influencer mencionada en la información dada a laemisora La Mejor 97.7.

Vicente Fernandez Jr y su esposa confirman llegada de bebé

La pareja compartió la noticia la semana pasada. Contó que había superado ese primer trimestre de embarazo y dejaron ver en un video imágenes de ecografías.

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza. Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡seremos padres! Ya hemos pasado el primer trimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición. Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos. Sabemos que este camino será aún más especial rodeados de tanto amor“, escribieron.

En el programa ‘Hoy Día’, el empresario de 61 años llamó Baby Fernández al bebé, que una niña, por lo que están barajando nombres.

Según la madre desearía que se llamara Isabella. La nueva integrante de la familia llegaría en febrero próximo.

