Viena Ruiz se fue de Colombia por enfermedad de su hija. ¿De qué sufre? Esto dijo a Vea

Viena Ruiz una de las presentadoras más icónicas de la televisión colombiana dejó la pantalla hace un año cuando alcanzó su pensión.

La misma antioqueña reveló en su momento a Vea que cuando cumplió 57 años, el primero de marzo del 2025, puso esta situación en conocimiento del canal RCN, donde fungía como presentadora de ‘Buen Día Colombia’, ya que su objetivo fue trabajar para el retiro y aprovecharlo apenas tuviera los requisitos para ello.

“Muchas mujeres de mi edad cuando estábamos mas jóvenes no teníamos muy clara la importancia de la pensión... Esto es un esfuerzo muy grande y lo he hecho”, dijo refiriéndose al tiempo que realizó sus aportes juiciosamente hasta lograr las semanas y el tiempo exigido por la ley.

“Hoy me siento feliz porque ya puedo pensionarme”, puntualizó confirmando que estaba lista para disfrutar de una nueva etapa de su vida, en la que priorizó a su familia.

La vida de Viena Ruiz en el retiro y la pensión

Así lo hizo y alejada de la pantalla, la también ex actriz, que protagonizó una novela con Marcelo Cezán en los 90’s, mantuvo a sus seguidores en redes sociales informados sobre sus actividades en el retiro. Eventos sociales, reuniones familiares, paseos cortos y rutinas de belleza son entre otros los aspectos que ocupan la vida de Viena actualmente.

No obstante, recientemente, Ariel Osorio, de ‘La Corona’ reveló que Viena decidió radicarse en Estados Unidos, ya que su hija, Luciana, fue diagnosticada con una condición de salud que requirió pronta atención.

Vea, de El Espectador contactó a la antioqueña, que cumplió 58 años hace pocos días, quien reveló que en efecto, ya no vive en Colombia, por causa de su única hija.

Hija de Viena Ruiz fue diagnosticada con Disautonomía severa

“Luciana tuvo, y ahora lo puedo decir en pasado, una disautonomía severa... Nos tocó venir (a vivir) a nivel del mar y está mucho mejor, le doy gracias a Dios”, comenzó diciendo la paisa que cuenta con todos sus papeles en regla para residir en Estados Unidos.

“La razón principal fue Luciana o sea para mí, ese momento cuando me dicen hay que ser mamá, uno olvida todo… Más me demoré yo en decir sí, que en tener ya todo empacado para venir con Luciana y con mi pequeñín“, dijo refiriéndose a su decisión de radicarse en Florida.

La disautonomía diagnosticada a Luciana es una condición que ocasiona desvanecimientos, mareos, desmayos y episodios de palpitaciones en los pacientes. En algunos casos no habría ninguna causa en particular, pero si requiere atención y cambio en algunos hábitos.

A Luciana Mora Ruiz, la atiende en Estados Unidos un especialista colombiano y habría mejorado notoriamente. Recordemos que Luciana, quien es diseñadora, es una de las trillizas que tuvo Viena cuando estaba casada con Humberto Mora. Los otros dos son Nicolás, quien es economista, y Camilo, graduado de ingeniero. Los tres cumplirán 26 años en mayo próximo.

Viena también tiene un hijo menor llamado Carlos Mario, de 11 años, que reside con ella en Estados Unidos.

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