William Levy tendría de novia a actriz, 23 años menor que él. Fotos de la pareja

El 2024 ha sido uno de los años más agitados para el actor cubano, radicado en Estados Unidos, William Levy. El histrión, que estuvo en Colombia en tiempos de pandemia grabando la nueva versión de Café, con aroma de mujer, al lado de Laura Londoño, se separó de su pareja por 20 años, la actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez. Aunque en dos décadas, Levy y Gutiérrez han roto en seis oportunidades esta pareciera la definitiva, pese a que hace unas semanas se especuló que habrían vuelto por séptima ocasión. Profesionalmente, ha estado yendo y viniendo entre América y Europa ya que está siendo muy solicitado en España, donde ha grabado series y películas.

Ahora se encuentra en Italia terminando el rodaje de Tradita. Y es en el set de esta producción donde nace la noticia más reciente del cubano.

Según el programa Siéntese quien pueda, de la televisión latina en Estados Unidos, William tendría una nueva pareja romántica. Se trataría de su coestrella, una joven modelo italiana que está haciendo su debut en la actuación.

William Levy, de 44 años, estaría saliendo con joven actriz de 21

El programa anunció que Cristina Cori, es la novia de Levy, toda vez que fueron captados tomados de la mano y esa imagen la trasmitió. Adicionalmente, hay que señalar que en las redes sociales la mánager de ella ha compartido fotografías junto a Levy donde muestra cómo han sido las grabaciones. También es importante anotar que en ninguna se refieren a él como su pareja.

Levy, por su parte, luego de lo dicho por Siéntese quien pueda compartió en sus redes instantáneas de rodaje y por supuesto, incluyó a Cori, la coestrella que sería su novia, de 21 años.

“Algunas imágenes de la última película que rodé en Italia, Tradita, hermoso proyecto”, escribió y mencionó con nombres y apellidos a quienes intervienen en él y ahí está Cristina.

En cuanto la noticia comenzó a correr algunos cibernautas escribieron mensajes a la bella modelo. Unos la alaban por su belleza y le recomiendan no seguir con Levy, quien no es la primera vez que se involucra con una compañera de set. Ella por su parte, usó las redes para dejar un mensaje que puede ser la respuesta los críticos. “Nada te mata más rápido que tu propia mente. No te estreses por cosas que están fuera de tu control”, reza el mensaje que compartió de una cuenta de frases aspiracionales y reflexivas.

