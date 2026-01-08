⁠Yeferson Cossio vuelve a ser hospitalizado de urgencia. Esto se sabe de su estado de salud

A finales de diciembre, Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores al revelar que había sido hospitalizado luego de sufrir complicaciones en su corazón. El influencer tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico y a través de sus redes sociales publicó el avance de su proceso.

¿Qué pasó con Yeferson Cossio?

Después de tres semanas de ese problema de salud, Cossio volvió a ser hospitalizado de urgencia. El creador de contenido, quien tiene más de 12 millones de seguidores, aseguró que había tenido que regresar al centro médico. Aunque no reveló detalles de lo que le ocurrió, algunos de sus seguidores lo relacionan con el mismo problema de corazón. “Desde ayer me volvieron a hospitalizar”, dijo. En la imagen aparece acostado en una camilla conectado a equipos de monitoreo.

La vez pasada, luego de recibir todo tipo de comentarios, dijo: “Casi me muero, muchachos, y no fue por drogas”. Aseguró en ese momento que el estilo de vida que estaba llevando había afectado su corazón, por lo que, por recomendación médica, debía tener unos cuidados especiales.

Su novia Carolina Gómez le había dico en ese momento: “Entonces ya sabes, mi amor, gracias a Dios pasaste bien toda esta situación, pero menos trabajo, bajarle a todo el estrés, dormir mejor, comer mejor, ser más juicioso, más consciente. Amor, tienes una vida por delante, tienes un futuro maravilloso por favor cuídate”.

Algunos usuarios en redes sociales han dejado sus impresionaes: “Estaba de fiesta a los dos días de operado y después 3 días seguidos más de fiesta”, “lo tiene todo y a la final no lo valora”, “cómo hará un ser humano para jugar con su salud y Dios es tan bueno que aún no le ha pasado nada del otro mundo”, “si él no se cuida, nadie más lo hará. Cada quien es responsable de sus actos”, “alguien que no aceptó su cuerpo y con todo lo que se hizo, ¿qué esperaba? No está soportando los cambios”.