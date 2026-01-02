Yeison Jiménez se molestó en show de fin de año: “No lo volveré a hacer”

Hace un tiempo, Yeison Jiménez anunció a través de sus redes sociales que bajaría un poco el ritmo de vida que llevaba, pues su salud se estaba viendo afectada. En ese momento, reveló que no realizaría la misma cantidad de shows que hacía anteriormente, eso con el propósito de tener más descanso y más tiempo para compartir con su familia.

El artista, nacido en Manzanares, Caldas, es uno de los cantantes de música popular más destacados del país. En el 2025 cumplió el sueño de hacer sold out en el Estadio El Campín, un sueño que tenía desde que comenzó en la música. Para el intérprete de Aventurero el apoyo que le han brindado sus fanáticos ha sido indispensable para su crecimiento profesional y personal.

¿Qué pasó con Yeison Jiménez?

El pasado miércoles 31 de diciembre, el mundo entero celebró las fiestas de fin de año. En algunos casos, muchos artistas realizan presentaciones en diferentes ciudades del país y del mundo para acompañar a sus fanáticos a recibir el nuevo año.

Jiménez tenía programado un concierto en Cartagena, ciudad en la que estaba con su familia. Sin embargo, hubo retrasos en la hora de su salida a la tarima, por lo que terminó saliendo a cantar horas después de lo programado. Ese detalle molestó al artista, pues, entre sus planes, estaba terminar más temprano para ir a poder compartir con sus seres queridos la celebración de Año Nuevo.

“Al que no le gusta el caldo le dan dos tazas. Yo nunca vendo un 31 de diciembre, en la vida he vendido un 31 porque la quería pasar chimba, son las 3:26 am estoy esperando desde la 1:00 am esperando para subirme a la tarima. Mil disculpas a la gente que viajó de todo el país para vernos, demasiados retrasos y yo soy un señor”, dijo.

Enseguida, aseguró que, debido a eso, no volverá a brindar ningún concierto para esa fecha especial que, generalmente, se comparte en familia. “Me toca subirme y cumplirles con amor y con respeto, pero por eso no vendo un 31 ni lo volveré a hacer. Es una mi#%$& sentarme a ver como todo el mundo la pasa una chimba y yo tengo que estar en sano juicio para cumplir a gente que no le cumple a uno qué vuelta. Pero, nada, estoy como lápices viejos, no copio. Cartagena, los quiero, la buena”.

Los internautas han dejado sus impresiones: “La familia primero”, “por hacer una excepción sacrificó una fecha especial con la familia. A decisión tomada, lección aprendida”, “le tocaba cumplir o si no, no había plata”, “pues gracias a Dios puede darse el lujo de decidir”, “el otro año te das ese gustico de quedarte con tu familia”, “eres un profesional en todo lo que haces y hasta el final con altura. Felicitaciones campeón”, “espero todo haya salido bien”.