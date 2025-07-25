Logo Revista Vea


Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes sorprenden hasta el llanto a cantante de la calle. Video

Yeison Jiménez fue a Manizales a cantar en el marco de la tradicional feria, sin embargo también quiso cambiarle la vida a una joven artista que canta en la calle. Se alió con el influencer Camilo Cifuentes. ¿Qué hicieron?

Por Redacción Vea
08 de enero de 2026
Yeison Jiménez es uno de los artistas de música popular más destacados y Camilo Cifuentes, uno de los influencers más admirados, ya que comparte contenido social donde evidencia que se solidariza con personas vulnerables. El creador de contenido siempre oculta su rostro porque no pretende ser conocido, sino generar empatía a través de las obras sociales que desarrolla.

Yeison llegó a la capital caldense como parte de la nómina de concierto en el marco de las actividades de la tradicional Feria de Manizales. En esa ciudad se reunió con Cifuentes quien le preguntó: “¿Me va a acompañar a entregar una sorpresa?”, ante la respuesta afirmativa del intérprete, juntos se unieron para sorprender de manera positiva a una talentosa joven, que se gana la vida cantando en la calle.

Así fue la sorpresa de Yeison Jiménez a artista callejera

El artista y el tikotoker llegaron hasta donde la joven Nikol Herrera cantaba el tema ‘Maldita Traga’ que interpreta Yeison. El artista se acercó a la cantante con gorra y tapabocas, de tal manera que a ella le fue imposible reconocerlo. Después de observarla y darle una generosa contribución, Yeison se devolvió y fue cuando le pidió el micrófono para acompañarla.

Ella no entendía la situación, pero le entregó el micrófono. Ahí fue cuando el famoso artista comenzó a cantar el tema y ella se percató de que se trataba del mismo Jiménez. Vinieron las lágrimas y las conmovedoras imágenes que tanto el artista como el influencer compartieron en sus redes. La joven estaba conmovida y sorprendida.

“Mucho gusto. ¿Cómo estás? Vine a conocerte personalmente”, le dijo el nacido en Manzanares, Caldas, y le presentó a Camilo Cifuentes para explicarle lo que estaba sucediendo: “Afán no tenemos”, le dijeron. Frase habitual del artista en sus redes. Vale la pena anotar que el influencer como suele hacer, no muestra su rostro en pantalla.

La emoción de Nikol era mayúscula sobre todo porque justamente ella también cumplía años y lo tomó como un regalo inesperado. No obstante, lo mejor estaba por llegar. Yeison la invitó a cantar a su lado en el siguiente toque.

Así ocurrió y la joven subió a la tarima con su ídolo en el concierto que dio luego el caldense.

“Esta niña se la rebusca durísimo, mi amor”, mencionó el artista. “Gracias a Yeison, quiero que le den un aplauso para darle una gran oportunidad”, puntualizó su compañero para sorprender a Herrera, quien nunca imaginó que en una calle de Manizales con su micrófono y parlante llamaría la atención de la estrella de la música popular.

