Yeison Jiménez se sincera sobre su depresión: “era demasiada presión”

El cantante Yeison Jiménez hace parte del selecto grupo de artistas más solicitados y mejor pagos de la industria en el país. El éxito de sus temas lo ha llevado a presentarse en distintos conciertos, eventos y ferias a lo largo del país y, por supuesto, a amasar un capital importante. Adicionalmente, posee inversiones en finca raíz, su propia firma de gafas y también cría ganado y caballos.

La época de escasez que Yeison vivió cuando era solo un adolescente y debió trabajar en Corabastos, recién llegado de Manizales, quedó atrás gracias a su talento musical.

Yeison Jiménez experimentó depresión y esto derivó en síntomas físicos

Sin embargo, pese a este buen momento musical, que se une a una estabilidad familiar, junto a su esposa y sus tres hijos, ha experimentado episodios que afectan su salud emocional. Así lo confesó en charla con el actor Juan Pablo Raba en su espacio Los hombres también lloran, donde Jiménez ahondó en aspectos desconocidos de su vida.

Además de referirse a su fe cristiana, como una herramienta que le ha permitido superar ciertos momentos y mantenerse en pie, Jiménez mencionó que es consciente de que uno de los flagelos modernos que afecta a las personas, es el que tiene que ver con la depresión, la ansiedad y ese tipo de trastornos que él ha experimentado en carne propia y lo llevaron a consultar en busca del equilibrio.

“Estoy cantando y se me empiezan a venir las lágrimas y yo digo qué es esta m…., qué estoy haciendo acá, yo no quiero estar acá y descubrí la depresión… Yo decía no quiero más esta m…. me quiero morir, pensamientos de suicida”, detalló el cantante nacido en Manzanares, Caldas.

Las noches de insomnio de Yeison Jiménez

Luego contó que recurrió a su fe para hallar respuestas. “Yo decía Dios mío qué me está pasando, me había alejado mucho de Dios. Cuando tú eres un hombre de Dios que conoces de Dios a ti, no te atacan los demonios que atacan al que están en la calle (…) Cuando yo entiendo en esto digo que me está pasando, sencillo, era demasiada, demasiada presión, muchos años cargando y solucionándole a todo el mundo y el man entra, encuentra la puerta y automáticamente se me empieza a meter, a meter, trabajarme el cerebro”, luego el intérprete de ‘Aventurero’ mencionó que sus cuestionamientos ocuparon noches en vela que fue consciente de que tener tanta responsabilidad y presión contribuyó a lo que le ocurría.

“Empecé a tener noches que no dormía, noches de depresión y ansiedad. Se me iba la respiración, se me dormían las manos, la cara, los labios, me empezaba el tic en el ojo y yo decía, me voy a morir. Me llevaban para la clínica y me ponían a respirar en una bolsa”, confesó el artista que ha priorizado su salud mental.

Yeison tuvo varios momentos de quebrantamiento a lo largo de su charla con el actor, que destacó la importancia de abordar este tema que aún sigue siendo un tabú para muchos.

