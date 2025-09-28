Yina Calderón se fue en contra de Melissa Gate de LCDLF: “Perdió porque se relajó”

Aunque al comienzo de la segunda temporada de La casa de los famosos fue evidente la mala relación entre Yina Calderón y Melissa Gate, después de la mitad del reality de convivencia las influenciadoras limaron asperezas y se volvieron amigas.

Aunque muchos esperaban que Melissa ganara, Andrés Altafulla, quien no estuvo desde el principio, se llevó el millonario premio. En varias oportunidades la paisa ha revelado que ella merecía haber sido la ganadora y que, supuestamente, no fueron legales los resultados.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Melissa Gate?

Esta semana, Yina Calderón estuvo como invitada en el programa Qué hay pa’ dañar, de RCN, presentado por Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia. Allí, le preguntaron: “¿No crees que ese papel que hiciste de villana ayudó muchísimo a realzar la figura y la imagen de Melissa?”.

La empresaria de fajas no dudó en dar su opinión y decir su verdad: “No había querido hablar del tema porque soy amiga de Melissa, bueno, no soy amiga, pero nos la llevamos bien, la pelada me cae bien, me parece muy inteligente, pero ella dijo en una entrevista: ‘Me eché el programa al hombro, gracias a mí se pagaban los sueldos de todo el mundo’. Voy a hablar por primera vez y me voy a referir con todo el respeto, pero yo te voy a decir algo: ‘Melissa, no fuiste solamente tú, estuvo Karina García, Yina Calderón, Camilo, Emiro, La Toxi Costeña, una producción detrás increíble, Carla Giraldo, Marcelo Cezán, todos’”, dijo Calderón.

¿Por qué Melissa Gate no ganó ‘La casa de los famosos’? Esto dijo Yina Calderón

La influencer agregó que, de no haber sido por ella, Melissa no habría tenido con quién discutir dentro de la competencia. “Si cuando ella llega, que intenta saludarme en el primer capítulo, yo no le digo que no me salude y no marco esa pauta, no hubiera pasado nada. Cuando dejo de pelear con ella porque yo me doy cuenta que ya había que mirar por otros lares, Melissa se relaja, y Melissa perdió no porque le robaran el premio, eso es una mentira, ella perdió porque se relajó, porque atacamos a Karina y porque se nos vino todo este equipo afuera a favor de Altafulla", aseguró.

Resaltó que, aunque tiene una buena relación con Melissa, dice las cosas como considera que fueron: “Hay que decir las cosas como son. Después de que llegó de México, llegó a peinar pelucas y a arreglarse todo el día, no hacía nada, es la verdad, yo la quiero, pero uno no puede atribuirse eso. Hay que dejar esa vida ficticia, hay que ir a la realidad”.

Al final, afirmó: “Yo no soy amiga de Altafulla, yo no soy amiga de Karina, pero el hecho de haber sacado a Karina hizo que todo ese team apoyara a su novio. Si yo no le peleo a Melissa, ella no tenía con quién hacer ese posicionamiento, pero tampoco soy yo, porque si yo no hubiera tenido a Melissa, tampoco yo hubiera podido brillar, tampoco si no hubiera tenido a Karina".