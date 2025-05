Así se veía Yina Calderón cantando música popular. Video dividió opiniones

Yina Calderón ha sido una de las participantes más polémicas de esta temporada de La casa de los famosos. La creadora de contenido ha protagonizado varias polémicas con sus compañeros del reality, especialmente con Melissa Gate, Norma Nivia y La Jesuu. Incluso, actualmente se encuentra en conflicto con Karina García, quien fue su amiga, no solo dentro de la competencia, sino también afuera.

“Karina anda en una tónica de que todos estamos en contra de ella, que la soltemos, que pobrecita y yo no le creo. Que no se ponga conmigo porque yo le conozco el pasado, el presente y lo que se le viene”, dijo Calderón recientemente.

El pasado domingo hubo gala de eliminación y como es costumbre, horas antes se realiza la dinámica de posicionamiento donde los participantes se paran frente a los nominados y explican las razones por las que desean que salgan de la competencia.

Yina Calderón se paró frente a Altafulla, a quien le dijo: “me das como pesar porque digo ‘un man que lleva en la música 10 años intentando que le pegue una canción y no le pega nada’”.

Yina Calderón debutó como cantante

Luego de las declaraciones de la influencer, los internautas viralizaron un video en redes sociales recordando cuando ella quiso mostrar una faceta nueva de su vida. Hace seis años, debutó como cantante de música de despecho con el tema Ocuparon tu lugar, que habla de la traición de un hombre hacia una mujer.

Lo que llamó la atención no solo fue su voz, sino también su apariencia física, pues, en ese momento, lucía su cabello natural y con menos retoques de los que tiene en la actualidad. Los internautas han dejado sus opiniones al respecto: “muy opaca esa voz... no transmite”, ”son éxitos como los de Amparo Grisales”, “¿con qué criterio habla de Altafulla”, “le falta interpretación, manejar los melismas, no le veo color, finales muy mal manejados, mejor dicho, tiene más sabor un caldo de yuca sin sal”, “ella dijo que a Altafulla no le pegaba ni una, pero por lo q veo no es solo a él”, “tiene un buen tono de voz, le hace falta un poco más de preparación”, “canta mejor que ‘Yailin, la más viral’”, son algunos de los comentarios que circulan en redes sociales.