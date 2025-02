Peluche con pelo largo: así se veía antes Mateo Varela de ‘La Casa de los Famosos’

Desde que Mateo Varela pasó por ‘La línea de tiempo’ en ‘La Casa de los famosos’ y reveló su intenso y duro pasado, que involucró estrechez económica, abandono por parte de su padre y en general, emociones que experimentó desde inseguridades, hasta celos y miedos, hubo un aspecto que llamó la atención y fue cuando reveló que tuvo el pelo largo antes de que estar en ‘La Casa de los famosos’

Para algunos de los de seguidores de antioqueño conocido como ‘Peluche’ que participó en realities anteriores como ‘Guerreros’, en Colombia; ‘El poder del amor’, grabado en Turquía; y ‘Soy el mejor’, rodado en Ecuador, era de conocimiento que él había tenido una larga melena por meses, no obstante para muchos, no era así.

Las búsquedas por hallar material visual del deportista de 31 años, que ha empezado a tener un evidente cercanía sentimental con su compañera Norma Nivia, con una larga melena se han aumentado, según indican las herramientas que dan cuenta del comportamiento de los cibernautas.

Mateo Varela tuvo el pelo largo por diagnóstico de cáncer de su madre

Mateo, que se dejó el pelo largo luego de que su madre fuera diagnosticada con cáncer en la glándula salival, que nació por un afección en una muela, decidió que dejaría su pelo crecer, de tal manera que cuando su madre entrara en remisión lo pudiera cortar y donarlo a alguien que fuera sometido a un tratamiento de este tipo.

En la línea de tiempo, contó que pasaron meses angustiantes, antes de que su mamá fuera intervenida, pero al final, lo hicieron y ella se salvó. Confesó que cuando la volvió a ver prácticamente no la reconoció.

Mateo Varela estuvo luciendo una larga cabellera por meses Fotografía por: Instagram y TIKTOK

En sus redes sociales, Mateo compartió imágenes de cómo se veía con la mencionada cabellera, que se cortó para darla a una persona que entraba en quimioterapia. “El cáncer se fue y mi mamá abre los ojos. Yo creí en Dios, de ahí en adelante mi relación con Dios mejoró”, aseguró Varela en’ La casa de los famosos’.

Peluche también habló en ‘La línea de tiempo’ de la época en que para ayudar en casa, vendió junto a su mamá almuerzos y de su etapa como policía. “Decidimos irnos a la ciudad, a Medellín, decido irme de policía... Cuando entro a la policía, me enamoré del deporte, me comencé a ver diferente, cambios físicos, disciplina. Me fui a trabajar en un parqueadero de Medellín, inicié una carrera universitaria”, contó Peluche.

Fue gracias a sus amigos de trabajo y de estudios que entró en el modelaje, pues ellos lo incentivaron a presenta un casting.

Aquí más noticias que son tendencia