Yina Calderón mostró resultado de su cirugía: “sacaron todo el músculo que se perdió”

Yina Calderón fue una de las participantes más polémicas de la segunda temporada de La casa de los famosos. La influencer protagonizó fuertes discusiones con la mayoría de sus compañeros, especialmente con Melissa Gate, Norma Nivia, Mateo Varela, Coco, y, al final con Karina García, quien fue su amiga durante casi todo el reality.

Yina Calderón Fotografía por: Felipe Marino

Yina Calderón se operó de los biopolímeros

Desde hace algunos años, la empresaria de fajas lucha contra los biopolímeros que le fueron inyectados en sus glúteos. Debido a eso, ha tenido que ser operada varias veces con el fin de retirarle el producto de su cuerpo que le ha generado fuertes dolores.

Tras su salida del reality de convivencia el pasado 14 de mayo, la también DJ volvió a entrar al quirófano. A través de sus redes sociales ha mostrado el proceso. De hecho, recientemente publicó un video mostrando imágenes de cómo quedaron sus glúteos luego del procedimiento quirúrgico:

“Pensé que iba a quedar más ‘culiplana’, pero lo único que me importa es mi salud. Tenía producto también en parte de la espalda entonces tuvieron remover. Mi nalga la reconstruyeron muy bien, pero todavía estoy llena de líquidos, estoy drenando y tratando de recuperarme. Así voy”, dijo.

De igual manera, aseguró que espera recuperarse pronto para poder seguir haciendo sus actividades. Incluso, planea que, para la fecha de la final de La casa de los famosos ya esté bien para poder asistir junto a sus demás excompañeros.

“Así va mi nalga sacaron todo ese producto faltante y adicional todo el músculo que se perdió… No tengo dolor estoy recuperándome, me tomaron otra resonancia magnética y por fin estoy completamente limpia es lo más importante, seguiré cuidándome en mi casita dándole prioridad a mi salud. Y tomando fuerza para lo que se viene... Soy una Sayayina y tu villana favorita que pronto volverá a la acción".

Yina Calderón le contestó a Andrea Valdiri

Esta semana, Andrea Valdiri estuvo en la casa como invitada en la dinámica de ‘Congelados’. La influencer barranquillera le llevó un mensaje muy especial a La Jesuu, con quien había tenido unas diferencias.

Al salir de su visita, habló en redes sociales y se refirió a Yina Calderón: “Cizañera, yo creo que no hay que meterse en la vida de las personas ni humillarlas, tú puedes tener luz propia y puedes tener hasta tu propio programa de chismes, pero sin pasar por la vida de los demás”.

Después, Calderón le contestó: “Es demasiado comunicativa, yo creo que se pasa de comunicativa. Ya no hago parte de ese programa, supérame. Estás colgándote del programa porque estabas apagada, pero aun así, te entiendo, yo algún día lo hice. No andes de lambona con nadie, luego te pagan mal. No aproveches el paso de La Jesuu para registrar, es más, no había necesidad de mostrar los vestidos que le ibas a regalar. Le diste la espalda cuando salió mal, ahora regresas porque necesitas pantallazo nacional. Crudas verdades”.