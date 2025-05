Andrea Valdiri le responde a Yina Calderón al salir de LCDLF. No cree en su perdón

El pasado jueves 22 de mayo Andrea Valdiri entró como invitada en la dinámica de congelados de La Casa de los famosos, como una sorpresa para su amiga La Jesuu, de quien estaba distanciada. El momento que resultó muy emotivo y marcó la reconciliación definitiva de las amigas tuvo lágrimas de parte de Valentina Ruiz, nombre de pila de La Jesuu, quien también le pidió perdón a la Valdiri.

Al salir del estudio y asegurarle que la seguiría apoyando hasta que resultara ganadora de los 400 millones, Andrea habló con Carla Giraldo y Marcelo Cezán y les reiteró el valor que le daba a La Jesuu, a quien considera “una de mis mejores amigas que haya tenido”.

Luego pasó por la sala de El After, el programa en vivo que conducen Vicky Berrio y Karen Sevillano donde se refieren a los últimos acontecimientos del polémico reality.

Fue justamente allí donde mencionaron a Yina Calderón y Andrea Valdiri, al escuchar que la huilense, le ha hecho señalamientos poco agradables, le contestó con un discurso que la propia Yina mencionó cuando estaba dentro de la casa.

¿Qué le dijo Andrea Valdiri a Yina Calderón?

Las presentadoras del After le recordaron a la bailarina barranquillera que Yina Calderónse refirió a ella diciendo: “La Jesuu creo que la está apoyando Valdiri, que le mandó unos vestidos, estuve viendo, como siempre Valdiri una aprovechada, se aprovecha del momento y la popularidad del reality, para enviarle vestidos porque antes no le daban vestido”, luego Sevillano complementó que a juicio de Calderón “La Valdiri está apagada y que por eso es que vino para acá”, mencionó diciendo que eso había expresado Calderón

“Hermana, yo no soy poste para estar prendida o apagada, yo no soy linterna para pasar electricidad, yo lo que estoy es llena de energía y vida a mis 34 años con dos hijas. Los números no mienten aquí, estaba por México, haciendo ruedas de prensa, yo a como dice ella: yo no peleo con locales, yo peleo con internacionales”, dijo Andrea Valdiri en una expresión que algunos cibernautas alabaron, ya que fueron las palabras que varias veces mencionó Yina cuando por ejemplo La Jessu le hablaba de sus defectos o lo que a ella no le gustaba.

Yina, quien luego reveló que entró en conflicto con Manelyk González, la participante que llegó procedente de La Casa de los famosos All Star de México, porque sabía que eso le daría rating, aseguró que no le interesaba pelear con famosos nacionales, solo con extranjeros.

Adicionalmente, la Valdiri mencionó que no está convencida de las excusas que le pidió Yina en el Carnaval Gay de Barranquilla, pues de nuevo volvió a atacarla., “Yo no sé si las disculpas las da de corazón o de la boca para afuera, ya yo no creo”.

