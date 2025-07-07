Yina Calderón revela qué haría si Epa Colombia la rechaza al salir de prisión

Este miércoles 20 de agosto fue noticia el traslado de Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. En redes sociales, sus familiares, amigos cercanos y seguidores reaccionaron al respecto.

¿Qué dijo Yina Calderón del traslado de Epa Colombia?

Por medio de redes sociales, Yina Calderón, la mejor amiga de la empresaria de queratinas, expresó su esperanza porque según ella, ve cerca la libertad de la influenciadora: “No sé por qué, pero siento que el caso está avanzando y que estará mejor en ese lugar. Dios tiene el control, y presiento que pronto Epa estará libre. Algo dentro de mí me lo dice. Ayúdenme con una cadena de oración. “Si ven algo relacionado con ella, etiquétenlo y escriban: libertad para Epa. Seamos insistentes hasta lograr que salga de prisión. Creo que en la Escuela de Carabineros estará un poco mejor, y que su proceso está avanzando”.

¿Seguirán siendo amigas?

Como se ha podido conocer, Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la creadora de contenido, ha rechazado en varias oportunidades la visita de Yina Calderón.

De acuerdo con lo que contó la misma exparticipante de La casa de los famosos, su amiga no ha querido encontrarse con ella. De hecho, fue polémica cuando el humorista Juan Ricardo Lozano ‘Alerta’, fue a El Buen Pastor y compartió fotos con Epa, pues los internautas resaltaron que, en efecto, ella no quiere ver a Calderón.

Ahora, tras la noticia del traslado, una persona le preguntó a la empresaria de fajas lo siguiente: “¿qué harías si Epa no quiere hablarte ni tener ninguna amistad contigo cuando salga?”.

Al respecto, Calderón respondió por medio de un video: “A mí no me importa, yo lo único que quiero de Epa es verla afuera de la cárcel compartiendo con su mamá, su esposa, sus empleados, su bebé. Si es lejos de mí, está bien, yo lo acepto, pero verla afuera, haciendo historias como era ella”, dijo.

Finalmente, agregó: “va a ser muy difícil y ella es una buena mujer, entonces más que si es mi amiga o no es mi amiga, si se va a juntar conmigo o no, no importa, ustedes saben que yo soy alejada, que me mantengo en mi mundo, con mis hermanas. Yo lo único que quiero es que Dios la saque de esa cárcel y esté en su casa, en su empresa, trabajando y con su hija".