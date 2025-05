Yina Calderón sentencia a Karina García: “No es una advertencia, es una amenaza”

La estrecha amistad y complicidad que hasta hace solo unos días vivían las chicas Fuego en La Casa de los famosos 2025 llegó a su fin, después de un cruce de comentarios, algunos fueron visibilizados en el famoso cine, que el formato presnta a todos y donde los famosos se enteran de que han hablado a sus espaldas.

Karina García y La Toxi Costeña fueron las primeras en romper relaciones. Cindy, nombre de pila de la Toxi, dejó claro que no le interesa ser amiga de Karina, luego de que ella se involucrara sentimentalmente con Altafulla y quisiera tenerlo, según la Toxi, exclusivamente para él, sin ni siquiera permitir que él tenga amigas. A Cindy le ha molestado que cada vez que hablaba con Altafulla, ella llegara a llevárselo, irrespetando así la amistad. La Toxi le dejó claro a García que ella podía tener amigos hombres, sin involucrarse con ellos de otra manera que no fuera amistad. Adicionalmente, le dijo que le incomoda que siempre pose de víctima y llore.

Yina Calderón y Karina García se retan mutuamente

Ahora ha sido la relación entre Yina Calderón y Karina la que se rompió, sin esperanzas de reconciliación. Recordemos que Yina había tomado distancia de la antioqueña, pero luego le pidió disculpas por las palabras que había usado contra ella. Calderón le argumentó que a veces se habla con rabia.

Sin embargo, después del capítulo en el que Emiro salvó a Camilo de la placa se dio una nueva discusión y esta vez con amenaza de por medio.

Todo comenzó cuando La Toxi Costeña hacía campaña para los seguidores votaran por Yina Calderón y La Jesuu, luego un comentario de Yina sobre La Jesuu quien estaba detrás de ella desató la rencilla entre ambas.

Al cuarto llegaron otros participantes, entre ellos Karina, disfarzada como payaso, que es parte del castigo que debía cumplir por perder la prueba anterior.

Después Yina Calderón mencionó que no le daría “rating” a La Jesuu y se fue hasta la sala, donde estaba Altafulla y Karina, visiblemente molesta.

“Karina, te voy a pedir un favor que no te vuelvas a meter en las peleas con La Jesuu, porque yo a La Jesuu no le estaba diciendo nada. Llegaste y dijiste: ‘respóndele que ella se metió contigo’. Y yo contigo no me meto, no te nombro, cuento los chismes muy objetivamente, yo contigo no quiero problemas, pero entonces te lo pido Karina, porque tú sabes que puedo llegar a ser atrevida y no lo quiero ser”. Karina replicó que si se trataba de una advertencia y Calderón sentenció: “No es una advertencia es una amenaza”.

Karina replicó que ella no estaba diciendo nada y la desafió: “Yo no me metí… ¡Hazlo! ¡Yo no te tengo miedo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No tengo miedo! Déjame en paz tú”, dijo la paisa.

Después Yina sigió con sus fuertes advertencias: “y pasado le conozco a todo mundo en esta casa” .

De igual manera, la Toxi Costeña mencionó que si Karina volvía a hacerle críticas o señalamientos fuertes, ella también contaría lo que sabe de la antioqueña.

