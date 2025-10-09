Yina Calderón y Emiro Navarro se enfrentaron por comentario sobre Melissa Gate

En las últimas horas, en redes sociales se volvió tendencia una fuerte pelea entre Yina Calderón y Emiro Navarro. Todo comenzó porque Calderón dijo en su programa Escándalo TV: “Imagínense que Emiro y Melissa ya no se están hablando, según fuentes fidedignas y yo siento que esas indirectas de Melissa son para Emiro. ¿Se acuerdan que les dije que Melissa no le iba a pasar el hecho de que le diera regalos a Karina en los lives?“, dijo.

Emiro Navarro arremete contra Yina Calderón

El exparticipante de La casa de los famosos explotó en contra de su excompañera de reality asegurando que sus declaraciones eran falsas y sin fundamento. “Yo no me meto contigo, no me interesa nombrarte, sácame de tu boca. Y es que si fuera verdad, uno dice: ‘Listo, la pelada es informativa,’ pero no”.

Aseguró que su amistad con Melissa sigue firme. “Ahí estoy hablando yo con Melissa lo más de bien, mi amor, tranquilo. Estamos muy bien para tu información. Una amistad real no se va a acabar” le dijo evidentemente molesto.

Emiro Navarro Fotografía por: Instagram

Luego, agregó: “Yina, así como me llamas borracha a decirme un poco de cosas que ni me importan, llámame y yo te digo si es así o no es así. Yo con gusto te lo aclaro para que informes bien las cosas en tu programa, pero que ya comiences a inventar, el reality ya se acabó. Sácame de tu boca, porque yo a las buenas soy bien, no me meto con nadie, infórmate para que luego vayas con el chisme, que eso es de lo que te encargas tú“.

Finalmente, el influenciador se refirió al programa de su excompañera del reality de convivencia: “Te voy a tirar un facto: Tú quieres ser igual a todos, así como criticaste a Dímelo King, quieres hacer lo mismo con el Escándalo Tv, ve a comprar unos mejores equipos, que parece que estás encerrada en un baño y eso se escucha mal".

Yina Calderón se altera contra Emiro por comentario sobre su programa

Tras escuchar lo que dijo Emiro, la empresaria de fajas no dudó en responderle. Evidentemente alterada, le dijo: “No te vuelvas a meter con el programa. Métete conmigo, ¿que soy una sapa, chismosa? Lo soy, ¿y qué? Yo no te digo: M’uestras una casa donde pagas un arriendo de 20 millones de pesos y no tienes carro. Emiro vives de apariencias. No has pagado la cuota del apartamento que le diste a tu mamá’. Yo no me meto con lo material tuyo, tú no te metas con lo material mío. Métase conmigo, a mí no me duele, la diferencia es que a mí sí no me logran sacar de casillas, en cambio yo a ti sí. No me busque la lengua”.

Melissa también apareció en sus redes para desmentir a Yina: “Yo a Emiro le debo demasiado, es una excelente persona, es un gran amigo, yo por él hasta sería capaz de hacer las paces con Karola, es para que vean que yo lo quiero mucho. No soy de esas amigas que lo acosa, como ustedes pueden ver, yo dejo que él haga su vida, pero cuando nos reunimos, nos adelantamos y para ser amigo, no tienes que estar las 24/7, puedes estar cuando te necesiten... Estamos más unidos que nunca”.