Andrea Valdiri: estas son las heridas de su infancia y cómo enfrentó el abuso

Una de las generadoras de contenido más comentadas del país está cumpliendo años. Se trata de Andrea Valdiri, quien hoy celebra sus 31 años de vida.

Te puede interesar: Andrea Valdiri: su edad, cuánto mide, con quién se casa y otros datos de la modelo

A diferencia del año pasado, esta vez la bailarina barranquillera festeja su primer cumpleaños casada con el santandereano Felipe Saruma. Como es costumbre, los celebra por todo lo alto junto a sus seres más queridos.

A propósito del cumpleaños de Andrea Valdiri, hoy recordamos su historia y la dura infancia que tuvo que enfrentar. Foto: Julián Serrato - Julián Serrato

Actualmente, Andrea Valdiri tiene una vida económica, familiar y sentimental muy estable. Sin embargo, su infancia no fue nada fácil, pues como muchos, tuvo que comenzar desde abajo para salir adelante y lograr sus sueños. Antes de su éxito, enfrentó fuertes episodios de abuso y maltrato. Esta es su historia.

Andrea Valdiri fue víctima de abuso sexual cuando era niña

Hace un tiempo, la esposa de Felipe Saruma, madre de Isabella y Adhara, abrió su corazón en el programa Cuatro caminos, y reveló los duros momentos que vivió cuando tenía 9 años y un hombre abusó de ella.

Te puede interesar: Edad de Felipe Saruma: ¿Cuántos años le lleva Andrea Valdiri?

De acuerdo con sus declaraciones, el episodio ocurrió un día en playa, lugar al que llegó con su madre, Carmen Valdiri. “Él trataba de tocarme las partes y me decía: ‘Quédate quieta’. Y él me agarraba duro y trataba de meterme los dedos, cosas así, y en ese momento, yo salgo corriendo, el señor estaba ebrio, me voy para donde mi mamá y yo, delante de su esposa, le digo: ‘Tu esposo me está tocando’”, aseguró Andrea Valdiri.

De igual manera, su progenitora, quien también participó en el programa, relató qué sintió cuando su hija le hizo esa confesión. “Yo miré así el panorama. La cogí, la abracé. Tú no sabes lo que siente una mamá, que le digan eso”.

Vea también: 5 cosas que enamoraron a Andrea Valdiri de Felipe Saruma

Andrea Valdiri también sufrió maltrato intrafamiliar

El episodio del abuso no fue el único momento fuerte que tuvo que afrontar Andrea Valdiri en su infancia. En el mismo medio de comunicación, la bailarina barranquillera reveló detalles del maltrato físico que sufrieron ella, su mamá y sus hermanas, por su padre, Eduardo Ospina, quien tenía problemas con el licor y las drogas. “A él le gustaba mucho el alcohol. Hubo maltrato familiar cuando él se salía de sus cabales; cuando a veces no le funcionaban las cosas, él cogía mucha rabia y atentaba contra mi mamá y mis hermanas”, afirmó.

Carmen Valdiri, madre de Andrea, reveló que, aunque al principio de su matrimonio todo era casi perfecto, las sustancias prohibidas y las bebidas embriagantes comenzaron a hacer estragos en su hogar. “Tuvimos un matrimonio en un principio normal. Después las cosas, al pasar de los años, fueron cambiando por el alcohol y la droga. La droga, cuando entra a un hogar, lo destruye. Era un demonio. No sabía cómo manejarlo. Me tocó aguantar muchas cosas, golpes. Les tocó aguantar a mis hijas golpes de su papá, borracheras, escándalos. No era golpes de un puñito. Eras golpes graves, golpes que me mandaban a la clínica, así como Andrea terminó una vez en clínica también por su papá”.

Esa vez, relató Andrea, debido a los golpes de su padre, tuvo una fractura de nariz por lo que tuvo que ser operada, además de presentar hematomas en la cabeza.

Al pasar el tiempo, los padres de Andrea Valdiri se divorciaron. Por su parte, la barranquillera logró perdonarlo y sanar su corazón.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí