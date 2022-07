Así fue la lucha de Chris Evans, Capitán América, contra la ansiedad

La ansiedad y la depresión ha tocado la puerta de miles de personas alrededor del mundo. Ni los famosos se salvan. Hoy en día, darle importancia a la salud mental ha dejado de ser un tabú, tanto que algunos ya han optado por hablar públicamente sobre sus luchas.

Te puede interesar: Christian Nodal confesó que intentó quitarse la vida

A una larga lista de actores que han sufrido de depresión, se suma ahora Chris Evans, quien le dio vida al Capitán América, en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Chris Evans en su interpretación del Capitán América durante la cinta "Vengadores: Endgame". Foto: Cortesía Marvel

Estos fueron los métodos que utilizó Chris Evans para sobrellevar la ansiedad

El actor explicó que pasó mucho tiempo preocupándose por lo que podía suceder y eso le desencadenó ansiedad. Sin embargo, reveló que su fama le ayudó a superarla, pues se vio obligado a enfrentar sus miedos. “La mayor parte de nuestra ansiedad en la vida tiene que ver con el miedo a lo que pasará. Cuando eres capaz de calmar tu mente y estar presente en tu cuerpo, esos miedos desaparecen. La ansiedad en general se basa en vivir fuera del momento, analizando el pasado y preocupándote por el futuro”.

Vea también: “Siempre me he sentido solo”: Brad Pitt reveló sus problemas con el alcohol

Para enfrentar esos miedos, el actor duró varios años en constantes terapias y un extenso trabajo de introspección. Así logró convertirse en una de las más grandes estrellas de Hollywood.

“Durante los 10 años que he estado haciendo estas películas y esas promociones a lo grande, me he dado cuenta de que muchos de los miedos que tenía nunca han llegado a pasar. E incluso si lo hacen, ha habido cosas que no han salido como yo quería, cuando he elegido no vivir en ellos, no cuidarlos, leerlos o absorberlos, han desaparecido”, agregó.

Chris Evans reflexionó, entre otras cosas, sobre la importancia de calmar la mente para vencer los miedos. “Todos los días tienes la oportunidad de construir la realidad frente a ti, y empieza por estar presente y dentro de tu mente, y de entender cómo parar el ruido de tu mente. Marvel ha sido mi aula. Este tipo de actuación de alguna forma te enseña a calmar tu mente. Y te das cuenta de que muchos de los miedos que te producen ansiedad nunca pasan, los inventas tú”.

Te puede interesar: Entre drogas y malas decisiones, así fue el pasado de Estiwar, de ‘MasterChef’

¿Por qué Chris Evans rechazó varias veces interpretar al Capitán América?

El actor confesó que le daba miedo interpretar al personaje que lo llevó a la fama, por temor a una exposición pública, que más adelante pudiera pasarle factura. Sin embargo, una vez aceptó, ya no pudo desligarse del icónico personaje de Capitán América. “Después de hacer la primera película no podía echarme para atrás y decir que lo dejaba”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí