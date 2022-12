Lucas Arnau reveló cómo sobrevivió a la depresión: “pensé en quitarme la vida”

Lucas Arnau es un cantautor colombiano de pop latino que, a lo largo de su carrera, ha logrado nominaciones a los premios Latin Grammy y ha publicado varios álbumes de estudio, entre ellos, Un poco más, Buen camino, Teatro, Rompecabezas y Feliz. Entre sus canciones más conocidas se encuentran: Te doy mi vida, De rodillas, Se me va la vida, Entre tanta gente y Lo siento.

Te puede interesar: Arelys Henao tuvo un accidente que casi le cuesta su vida: “ese día volví a nacer”

Su música lo ha hecho merecedor de importantes reconocimientos. En el 2004 recibió el galardón como Mejor Nuevo Artista en los Premios Shock, y en 2007 ganó en la categoría Mejor Artista Pop Colombiano. Durante mucho tiempo, fue uno de los artistas más escuchados en las plataformas digitales.

El artista ha sido muy activo en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde tiene 135 mil seguidores. Allí acostumbra a publicar contenido referente no solo a su carrera artística, sino también a su vida personal.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué le pasó a Lucas Arnau?

En una reciente entrevista que el cantante concedió al programa Lo sé todo, reveló uno de los episodios más difíciles que ha tenido que enfrentar en los últimos años.

Según contó, fue tan fuerte la crisis, incluso, llegó a tener pensamientos realmente preocupantes, causados por los estragos que la pandemia dejó en su vida, entre ellos, la inestabilidad emocional y fuertes episodios de pánico. “Empecé a tenerle miedo a la gente, empecé a vivir de pánico escénico, pero dirán que el pánico escénico era solo en los escenarios y no, yo no podía estar con más de cuatro personas en el mismo cuarto”, relató el artista.

La situación fue tan grave, que llegó al punto de cuestionarse sobre su vida. “Empecé con esa depresión, con esa depresión y con esa depresión, hasta que llegué al punto de que pensé en quitarme la vida”.

Otras historias de vida ‘La Descarga’: Santiago Cruz confesó adicción de la que salió gracias a la música Céline Dion fue diagnosticada con grave e incurable enfermedad neurológica

Sumado a ese difícil proceso, meses antes, Lucas Arnau se había tenido que someter a un trasplante en su rodilla derecha. Más adelante, la herida se le infectó con una bacteria, por lo que tuvo que ser operado varias veces más. Los dolores eran tan fuertes, que pensaba que no podía soportarlos.

Te sugerimos leer: Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, reveló la dolorosa enfermedad que padece

En su cuenta de Instagram publicó hace unas semanas cómo avanza su estado de salud, después que, afortunadamente, la herida sanó. “Han sido meses muy duros, de dolor intenso, de mucha disciplina, de concentración absoluta en mi recuperación. Pero gracias a ustedes que me han acompañado con sus mensajes, a mi familia que ha sido demasiado especial conmigo, al equipo de médicos que son unos cracks y a mi disposición de afrontar este reto con la mejor actitud y energía. Hoy puedo decir que hemos triunfado, que cada día que pasa me siento mejor, y que tomé la decisión correcta para que mi calidad de vida mejorara demasiado. Me siento fuete y orgulloso de estar superando este reto, porque voy a poder seguir haciendo todos los deportes que me gustan y tendré una muy buena rodilla por el resto de mi vida. Le doy gracias a Dios, hoy me siento muy feliz, se siente como volver a nacer”.