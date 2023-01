Diego Cadavid reveló detalles de su dura infancia en Bogotá

Mucho antes de convertirse en uno de los galanes más cotizados de la televisión, Diego Cadavid vivió duros momentos en su infancia. El paisa de 44 años abrió su corazón y reveló detalles de su llegada a la capital colombiana, una época que lo marcó y lo llevó a ser un hombre tímido y solitario fuera de cámaras.

DIEGO CADAVID LANZAMIENTO PRIMATE AMAZON Foto: FELIPE MARIÑO - JAIRO QUINTERO

¿Qué le pasó a Diego Cadavid?

El actor, que inició su carrera artística en producciones colombianas como Padres e hijos, Conjunto cerrado y Yo soy Betty, la fea, vivió la separación de sus padres, y aunque en un principio se quedó con su abuela y sus tíos en la capital antioqueña, luego de un tiempo debió cambiar de ciudad. Su destino fue Bogotá.

En una reciente entrevista con el medio Kienyke, Cadavid recordó esa parte de su vida. “Mis padres estaban en un proceso de divorcio un poco duro. Según lo que me cuentan, se vinieron a vivir a Bogotá con mi hermano mayor. Ellos tenían una pésima relación, estaban supremamente mal, y decidieron dejarme a mí en Medellín”, dijo al portal.

¿Dónde vivió Diego Cadavid?

Con solo 12 años, el actor vivió el verdadero ‘caos’. Recuerda que llegó a vivir a una zona complicada de la capital. “Yo venía de Medellín de un ambiente muy tranquilo de vivir en el barrio, de casas de amigos, de vivir todo eso, de estar con mi abuela, a llegar al caos de mi papá y mi mamá que se estaban divorciando. Llegué al centro de Bogotá y me fui a vivir en la 22 con octava, que es como detrás del Jorge Eliecer Gaitán. La situación de plata estaba muy difícil también. Fue un trauma vivir en el centro, donde no podía salir, no me podía mover, porque si bajaba me atracaban. Mis vecinos eran ladrones y prostitutas, entonces, claramente, no me dejaban salir a ningún lado, por eso tuve una infancia muy solitaria”, contó.

La situación que el paisa vivió hace más de treinta años determinó algunos rasgos de su carácter. “El choque de llegar a un divorcio, a ese estado de pelea, a una situación difícil de plata, sin salir y eso, creo que formó gran parte de mi personalidad, pues realmente soy un tipo muy solitario”, reveló.