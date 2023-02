‘El Guachimán’, de ‘Sábados Felices’, confesó que su esposa lo dejó con 3 hijos

El humorista Luis Ferro se dio a conocer en el mundo de la televisión gracias a su personaje de ‘El Guachiman’ en Sábados felices. Primero inició como participante de la sección de los ‘cuentachistes’ y, luego, comenzó a ser parte del grupo de actores del programa. Con su ocurrente personaje de vigilante, Luis hizo sonreír a miles de televidentes quienes todavía lo recuerdan con mucho cariño.

¿Qué pasó con ‘El Guachimán’ de ‘Sábados Felices’?

Después de varios años de hacer parte del elenco del programa de humor más antiguo, el artista quiso emprender nuevos proyectos. Incursionó en el teatro, ha sido contratado para shows privados de humor y ha viajado por el mundo repartiendo sonrisas.

Este fin de semana, el humorista brindó una entrevista para La Red. Allí relató algunos de los momentos más difíciles que ha tenido que enfrentar en su vida, entre ellos, las veces que pensó en quitarse la vida. “En esos momentos de estrés y de angustia, uno piensa en el suicidio. Yo lo pensé. Incluso, pensé en lanzarme al río Juan Amarillo. Yo no dormía, no comía y no quería saber nada de la vida”, dijo.

El repentino abandono de su esposa le generó una fuerte crisis pues tuvo que hacerse cargo él solo de sus tres hijos quienes estaban muy pequeños en ese momento. “Encontré a mis niños solos. Justo esa vez nuestra empleada se había tenido que ir temprano por un inconveniente familiar. Llegar y ver esa escena de mis niños desprotegidos fue muy duro, no sabía cómo reaccionar. Entré en una depresión muy tremenda, porque yo estaba luchando por sacar a mis hijos adelante. En esa época estuve cerca de ser internado en la clínica. Yo iba a la clínica a las ocho de la mañana, me hacían unas actividades y me iba a mi casa en la tarde”, contó.

El presentador Jota Mario Valencia fue una de las personas que le tendió su mano y lo ayudó a salir adelante. “Estaba desesperado, triste y con rabia, no podía trabajar así. Jota Mario me regaló la inscripción a un seminario llamado ‘Camino número 44′, en donde encontré una guía para salir adelante”.

¿A qué se dedica actualmente Luis Ferro, ‘El Guachimán’ de ‘Sábados Felices’?

Afortunadamente, el actor logró superar esa crisis. Después de eso se alejó del mundo del espectáculo y se dedicó a las labores del campo en Tunja, Boyacá, ciudad en la que vive actualmente. “Las cosas sencillas de la vida le dan a uno una satisfacción enorme. Nunca pierdan de vista a las personas que verdaderamente lo aman, eso es vital. Esas personas a uno lo ayudan de verdad de corazón”, afirmó.