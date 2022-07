Por querer ser más bajita, Laura Barjum fue diagnosticada con dolorosa enfermedad

Laura Barjum, reconocida exreina, presentadora y modelo colombiana, reveló hace un tiempo que durante su niñez fue víctima de bullying por su aspecto físico. Por esa razón, lanzó Bye Bye Bullying, un movimiento que busca impactar positivamente a los niños y jóvenes que han vivido de cerca esa misma situación.

Te puede interesar: Laura Barjum y los tres pecados en la moda que jamás se deberían cometer

¿Cuál es la enfermedad que padece Laura Barjum?

En un reciente video que publicó en sus redes sociales, la presentadora de 27 años confesó que desde hace una década fue diagnosticada con escoliosis, enfermedad que le produce fuertes dolores en su cuerpo. “Hace 10 años fui diagnosticada con escoliosis en mi columna, lo que significa que tengo una curvatura, en la parte lumbar. Esto hace que me canse muchísimo y que en muchas ocasiones me duela mucho la espalda”.

Vea también: Así fue la lucha de Chris Evans, Capitán América, contra la ansiedad

Sobre las causas de la enfermedad, Laura confesó que en su niñez sufrió de bullying por su estatura, pues era muy alta. Debido a su altura, la presentadora comenzó a adoptar malas posturas para ‘verse más bajita’ y así sentir que encajaba dentro de su círculo social. “Puede dar por temas genéticos o mala postura. En el último mes y medio he tenido una de las etapas más difíciles lidiando con mi escoliosis y no pude evitar todo el daño que me hice por querer ser más bajita”, reveló.

Laura ha tenido que soportar fuertes dolores durante varios años. Casualmente, la estatura, que en un principio la acomplejó, le permitió, años después, triunfar en su carrera como modelo y convertirse en la mujer más bella de Colombia. Por eso ahora, la Virreina Universal, con la autoridad que le brinda el haber vivido en carne propia el acoso, aprovechó para enviar un reflexivo mensaje a las personas que han pasado por alguna situación similar. Lo hizo a través de una carta que ella misma le escribió a la Laura Barjum de esa época.

Puedes leer: Christian Nodal confesó que intentó quitarse la vida

“Querida Laura a los 15 años, no te encorves, si vieras lo bonita que te ves así de alta. Ponte los zapatos que te gusten, no esos tan solo porque no tienen plataforma. No importa si no te sacan a bailar, baila con tus amigas las canciones que te gustan. Baila porque sé que te gusta. Disfruta poder alcanzarlo todo, disfruta ser la última en la fila del salón. No importa que te pongan en la parte de atrás del baile, eres tan grande en todos los sentidos que igual te van a notar. No te encorves. No importa que eviten pararse a tu lado porque les molesta tu estatura, el problema es de ellos. Por favor, cuida tu columna para que no vivas noches como la que yo viví ayer. ¡Deja que tus huesos crezcan todo lo que quieran! P.D. Ser alta te va a ayudar a para ganar un concurso de belleza y eso te abrirá muchas puertas. No te encorves nunca más para ser igual a los demás”.

Sus seguidores le dejaron mensajes felicitándola por su valentía y por ser ejemplo para muchos. “Laura me siento tan identificada contigo viví muchas cosas parecidas y la verdad tú me has ayudado a entender que siempre fui perfecta”, “eres un ejemplo de inspiración, de resiliencia, eres un ejemplo de amor”, “hay tantas cosas que decir a la niña interior, me encantó tu carta para sanar esa niña interior”, dicen algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación que ya cuenta con más de 16 mil likes.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuánto mide Laura Barjum?

La exseñorita Colombia y Virreina Universal, mide 1,78 y tiene 27 años. Es catalogada como una de las mujeres más bellas del país.