El pasado martes 26 de julio falleció, a la 7:31 p.m. el cantautor Darío Gómez, conocido como el Rey del Despecho. La noticia tomó por sorpresa a toda la industria musical, pues el artista, de 71 años, no sufría de ninguna enfermedad, según contaron sus familiares.

Darío Gómez falleció el 26 de julio, en Medellín, a las 7:31 p.m. Foto: Instagram

Varios de sus colegas estuvieron en su funeral dándole el último adiós. Una de las cantantes más afectadas con la noticia fue Arelys Henao, quien en sus redes sociales, expresó su profunda tristeza por la partida de su mentor y gran amigo. “Gracias maestro @elreydeldespecho me despido dándote las gracias por todo lo que hiciste por nuestro género y por mi carrera. Dios te tenga en su santa gloria. Gracias por siempre mi viejo, mi amigo y mi mentor. Gracias por todos los consejos que cambiaron mi vida”, escribió Arelys en una de sus publicaciones.

Este fue el mejor consejo que Darío Gómez le dio a Arelys Henao

En diálogo con la revista Semana, Arelys Henao habló sobre su relación de amistad con Darío Gómez, a quien admiró desde que estaba muy joven. Cuando se hicieron amigos, relató, el Rey del Despecho le dio uno de los mejores consejos que alguien le ha podido dar durante toda su vida. “Lo mejor que hizo por mí fue decirme que pagara mi pensión. ‘Mija, prométame que va a pagar pensión’, me dijo. La música es una carrera incierta, no se confíe”, aseguró la artista.

Arelys admiraba a Darío Gómez no solo por su talento artístico, sino por la sabiduría y la prudencia que tenía cuando se refería a otras personas. “Siempre me llamó la atención que él fuera de los que no hacía un mal comentario de nadie. La prudencia fue su mayor virtud, nunca lo escuché hablando mal de un colega”, narró la reina de la música popular.

Darío Gómez había expresado para cuando muriera, deseaba que lo despidieran cantando su popular tema Nadie es eterno. Artistas como Jhon Álex Castaño, Jhonny Rivera, Luisito Muñoz, el Charrito Negro, Arelys Henao, entre otros, le hicieron un sentido homenaje y con mucha nostalgia cantaron en coro esa canción.

