Jorge Enrique Abello: así pasó de ser mesero a protagonista de ‘Ana de Nadie’

Jorge Enrique Abello es uno de los actores más queridos del país. Su trayectoria en la televisión le ha permitido cosechar muchos éxitos, pues ha participado en importantes producciones como Perro amor, La costeña y el cachaco, Merlina, mujer divina, En los tacones de Eva, Aquí no hay quien viva, ¿Dónde está Elisa?, entre otras. Su personaje de Armando Mendoza en Betty, la fea, lo catapultó a la fama.

Jorge Enrique Abello Foto: JULIANA LOPERA

Jorge Enrique Abello: Horacio Valenzuela en ‘Ana de Nadie’

Desde hace unas semanas, su nombre se ha convertido en tendencia por su personaje de Horacio Valenzuela en Ana de nadie, del canal RCN. “Su matrimonio con Ana ha tenido pocos altibajos pues ella le ha permitido llevar las riendas de la familia en aras de mantener la armonía, pero en los últimos años él ha interpretado la estabilidad con aburrimiento, llevado por la inseguridad de una edad en la que teme perder su hombría”, describe el canal sobre su personaje.

En una entrevista con Desenchufados, el actor bogotano reveló que algunas personas han confundido el papel que realiza en la telenovela, pensando que él es así en la vida real. Por esa razón, algunos usuarios le han dejado mensajes en sus redes sociales con insultos y críticas.

¿Qué trabajos tuvo Jorge Enrique Abello?

El actor es egresado de la Universidad Javeriana, lleva cerca de 30 años en la actuación. Su debut fue en 1992 con Espérame al final. Aunque actualmente goza de reconocimiento en el mundo de la televisión, antes de lograrlo Jorge Enrique Abello tuvo que trabajar en otras cosas que nada tenían que ver con el medio.

Fue vendedor e incluso llegó a ser mesero. “Estuve en una tienda de ropa, fui mesero, barman, luego trabajé como administrador de un bar”. Su primer sueldo fue 1989 cuando se desempeñó como asistente de grabación. En ese entonces, ganaba 125.000 pesos.

Mientras estaba en la universidad realizó sus primeros trabajos del medio. Allí se desempeñó como director en vídeos institucionales y musicales, como jefe de publicidad de un programa de televisión, como asistente de producción, como director de cámaras y, finalmente, como actor.

¿Cuántos años tiene Jorge Enrique Abello?

El actor colombiano nació el 28 de febrero de 1968 en Bogotá. Actualmente tiene 55 años. Muchos de sus seguidores lo han catalogado como un galán, pero él no se define de esa manera. “No soy un galán. El galán es una frase que dentro del entorno de la actuación puede tener algo de peyorativo, porque el galán siempre termina siendo un poco limitado como actor y hace los personajes blancos, no tiene una exigencia histriónica ni una exigencia de profundidad. El galán es la versión del melodrama del héroe. Prefiero la palabra héroe. Que acude más a la dramaturgia de lo que se pretende. Yo no me siento un hombre guapo. Cada día me veo más viejo. Veo el calendario pasar frente al espejo. ¿Cómo me voy a ver como un galán viendo eso?”, dijo en una oportunidad en entrevista con KienyKe.