‘La Voz Kids’: Tamara, víctima de burlas por tartamudez, brilló en el escenario

Las audiciones a ciegas de La Voz Kids siguen cautivando los corazones de los entrenadores Andrés Cepeda, Nacho y Kany García, quienes están en la búsqueda de las mejores voces de esta temporada.

Los niños que se han presentado hasta el momento revelaron sus historias de vida y la manera en que se iniciaron en el mundo musical. En la mayoría de los casos, tanto ellos como sus familias, han tenido que enfrentar episodios difíciles para salir adelante. Sin embargo, las ganas de cumplir sus sueños les ha permitido superarse.

Tamara venció la tartamudez con su potente voz

En el más reciente capítulo de La Voz Kids se presentó Tamara Gordon Muñoz, una niña de 9 años que interpretó Colores en el viento. Minutos antes de pasar al escenario, la pequeña reveló que sufre de tartamudez, y por esta razón fue víctima de bullying en el colegio. “Los niños de mi colegio se burlaban de mi por mi forma de hablar”.

Pese a su dificultad a la hora de hablar, la niña impresionó a los jurados con su potente voz. Los tres voltearon sus sillas, y cada uno le pidió hacer parte de sus respectivos equipos; sin embargo, Tamara escogió a Andrés Cepeda como su coach.

Tamara le pidió consejos a Andrés Cepeda para su tartamudez

Al finalizar su presentación, y una vez escogió a Cepeda como su entrenador, Tamara les contó que sufría de tartamudez. “Yo tengo problemas de tartamudez. Cuando canto yo respiro para no perder el aire y no volver a tartamudear, pero a veces cuando estoy nerviosa me tiembla todo. Los niños de mi colegio a veces se burlaban de mí por mi forma de hablar, pero cuando comencé a cantar, ellos quedaron sorprendidos. Yo les dije que así es mi forma de hablar porque cada uno habla diferente”, dijo.

Como Andrés Cepeda también fue tartamudo en su niñez, Tamara aprovechó el espacio para preguntarle cómo hizo para superarlo. “Te tengo una pregunta. ¿Cómo venciste tu miedo cuando tenías tartamudez?”. Él le respondió: “Eso era muy difícil. Imagínate que de niño yo era muy, pero muy tartamudo y cantando se me empezó a pasar la tartamudez. A veces, cuando estoy muy nervioso, me sale. Hacíamos ejercicios de respiración, de lectura, y, sobre todo, lo que más me ayudó fue cantar y así poquito a poquito se me fue pasando hasta que ya casi no se siente”.

