Margarita Reyes, de ‘Survivor’ de RCN, superó un cáncer terminal: “estuve muy mal”

Margarita Reyes se ha destacado en el mundo de la televisión gracias a su participación en importantes producciones como La gloria de Lucho, El General Naranjo, El final del paraíso, Sin senos sí hay paraíso, El cartel de los sapos, Enfermeras, entre otras.

Te puede interesar: Jimmy Vásquez: su vida de soltero, cómo enfrentó la depresión y su etapa de modelo

Desde hace unas semanas, su nombre ha sido tendencia por su participación en Survivor, la isla de los famosos. Al ser un reality de supervivencia, no ha sido nada fácil para los concursantes. De hecho, en algunas oportunidades Margarita pensó en si debería retirarse o no de la competencia, debido a, entre otras cosas, las condiciones extremas que tienen que vivir. Varios de los que han pasado por el concurso de RCN, han tenido que enfrentar lesiones físicas, y, además, depresión y ataques de ansiedad.

Más historias de vida Edward Porras: el impactante momento que lo marcó en su primer día de trabajo “Fue horrible”. El ‘Ojo de la noche’ de ‘Noticias Caracol’ dejo fría a Catalina Gómez en ‘Día a Día’ al revelar la impactante historia que marcó su carrera como reportero. Leer aquí: Edward Porras: el impactante momento que lo marcó en su primer día de trabajo “Me dijeron que era inmunda”: Mariana Gómez al empezar como actriz La actriz que interpretó a Arelys Henao relató su lamentable experiencia cuando comenzaba su carrera como actriz: “salí llorando”. Leer aquí: “Me dijeron que era inmunda”: Mariana Gómez al empezar como actriz

Margarita Reyes venció el cáncer de útero

En una de las más recientes emisiones, Margarita se mostró vulnerable y, en un momento de tristeza y con lágrimas en sus ojos, reveló cuál ha sido su verdadera motivación para continuar adelante. “Mi motivación de estar acá, es demostrarme a mí misma hasta donde puedo llegar, conocerme, saber si soy la persona que creo que soy, mi motivación es mi hijo, terminar un ciclo en mi vida que quería terminarlo con este juego y quiero irme con una buena experiencia, yo tuve un cáncer terminal, estuve muy mal y se me dio una oportunidad para seguir adelante y estoy viva”.

Además, reveló que espera ser un ejemplo para muchas mujeres. “No quiero irme con una experiencia de sufrimiento, de agobio o de algo por lo que ya pasé, al contrario, esto es para sentirme orgullosa de mí y si mi cuerpo me trae acá, quiero terminar feliz como he llegado hasta acá, voy a tomar una decisión dependiendo del juego y de mi cuerpo”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La palabra que describe a la actriz es fortaleza. Enfrentó la muerte de su hermano mayor y, además, durante la pandemia entró en una profunda depresión. ”Me quedé sin trabajo, no sabía qué hacer con mi hijo, estaba sola, me sentía abandonada por mi pareja… Yo me quería ir, me quería suicidar, no quería estar. No tenía esperanza de nada, yo me maté en vida”, relató. Con el apoyo de su mamá, quien le tendió la mano, y con ayuda profesional, Margarita salió adelante.

Actualmente, sigue enfocada en sus proyectos laborales y es la protagonista de la serie El abrazo que no te di, una historia sobre un duelo que fue escrita por Luz Alexi Castillo y que resultó ganadora en la convocatoria Abre Cámara 2022.