Margarita Reyes sanó en el set: “Me tomé el atrevimiento de usar mi propio dolor”

Margarita Reyes se ha convertido de alguna manera en heroína de su propia historia. La actriz que en el 2004 participó en Protagonistas de nuestra tele y luego se abrió paso en la actuación con su talento ha participado en distintos proyectos mostrando su versatilidad e histrionismo. La Gloria de Lucho, Sin senos no hay paraíso, El cartel de los sapos, el origen y Enfermeras hacen parte de la destacada lista de producciones en las que ha participado. Así mismo ha tenido que enfrentar duras pruebas personales.

Mientras competía en Survivor, reality del que salió hace dos días por una lesión delicada, reveló cómo fue su lucha contra un cáncer que finalmente venció. De otro lado, hace unos años enfrentó uno de los mayores dolores cuando su hermano Carlos Reyes murió ahogado mientras salvaba a sus hijos de las aguas del mar en Centroamérica.

Margarita Reyes en escena junto a Julián Trujillo y Amparo Conde en El abrazo que no te di Foto: Pato Mojado Producciones

La actriz enfrentó el duelo y en su momento, se refirió a sueños que tenía con él y a su presencia permanente. En el 2022 Margarita grabó la serie El abrazo que no te di que justamente aborda el tema del duelo, en esta ocasión de una mamá que pierda a su hija pequeña. Reyes que encarnó a Flora, la madre de la historia que está al aire por Canal Trece (9:30 p.m.) y Telecaribe (11 p.m.) y que se estrenará el próximo lunes 24 de abril por Teleantioquia (10:30 p.m.) se refirió a lo que significó este rol en lo personal y la manera en que siente que el personaje desarrollado la sanó.

Margarita Reyes usó su propio dolor en El abrazo que no te di

Comenzó explicando qué fue lo más complejo de representar a Flora: “Encontrar ese punto exacto de la verdad de las emociones y el proceso de la pérdida.” Reyes reveló que para preparar el personaje echó mano de su propio dolor. “Me basé en un sentimiento que ya había sentido de una pérdida, me tomé el atrevimiento de usar mi propio dolor, lo demás fue gracias a un equipo que me apoyó a trabajar cada escena antes de hacerla”. Cuando le preguntamos sobre si la pérdida de su hermano le permitió mayor conocimiento del conflicto respondió: “Eso me ayudó a que fuera una emoción real, el haber vivido ese dolor de pérdida repentina me ayudó a hacer un personaje que también me sanó”.

Así mismo indicó que “aproveché ese personaje para transitar por el proceso de dolor que de pronto había querido evitar y con este rol era vivirlo con la psiquis de alguien más y sanar a través de esta historia”.

Margarita que es madre de Samuel Ferreira, un joven talento de la industria audiovisual, curiosamente no se sintió afectada en su rol de mamá con la trama. “La verdad creo que yo estaba haciendo un duelo distinto con este personaje, nunca involucré a mi hijo porque ya vivía otro dolor real y muy cercano para mí, creo que inconscientemente lo aparté de la historia para no agrandar un dolor tan grande”.

Actualmente Margarita está cuidándose de salud después de salir de Survivor donde quedó lastimada en su rodilla, al tiempo que sigue haciendo teatro. “Me doblé la rodilla durante la prueba, yo ya venía lesionada, dos veces que me había molestado la rodilla y ese día hasta ahí llegó y ese día se me salió la rodilla y tuve ligamento cruzado”, dijo Margarita sobre lo ocurrido en el reality en una entrevista radial.