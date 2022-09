A medida que avanzan las Super Batallas de La Voz Kids, la decisión de eliminar a dos de sus participantes cada noche se convierte en todo un martirio para los tres jurados. Kany García, Nacho y Andrés Cepeda muestran todos los días sus emociones frente a cada niño que pisa el Diamante.

Mathías, el niño nacido en Pereira hace siete años, hizo llorar a algunos integrantes del programa. Los entrenadores enviaron un mensaje a la mamá del pequeño, que no lo conoce.

Mathías de ‘La Voz Kids’ hizo llorar a Iván Lalinde ¿Qué hizo?

Mathías, Maite y Lauren, del equipo de Kany García , se enfrentaron con tres canciones que lograron los aplausos de todos los asistentes. Maite continuó en la competencia, y aunque el pequeño tuvo que abandonar el equipo, su presentación hizo que la puertorriqueña hiciera una reflexión delante de las cámaras de Caracol, a la vez que agradeció los cuidados que Fabián, su papá, y su tía Alba han prodigado al menor.

“En el caso de Mathías, que es un niño criado por su papá, echado para adelante, y yo creía: ‘claro, de pronto su mamá lo ve en televisión’, pero luego nos damos cuenta que realmente su mamá no lo conoce, así que él tenía esta ilusión de cantar esta canción ‘Mujeres Divinas’ y dedicársela a su tía, que fue quien lo impulsó a que audicionara y no a su mamá que no ha podido conocer”, reveló la intérprete de Hoy ya me voy. Iván Lalinde no pudo contener las lágrimas cuando lo despidió del escenario.

Nacho siguió el tema y le envió un mensaje a la madre del pequeño, por si, de casualidad, estaba viendo el programa. “Nunca es tarde, no sabes la maravilla de hijo que tienes, nos sabes lo talentoso, lo mágico, lo que ese niño está haciendo para alegrar corazones, ojalá esa mamá se motive a acercarse a su hijo y sepa el regalo tan maravilloso que Dios le dio”.