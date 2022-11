“Me duele mucho”: Lincoln Palomeque, conmovido, habló de la muerte de su madre

A través de sus redes sociales, el actor Lincoln Palomeque, ex de Carolina Cruz, solía publicar varias imágenes disfrutando de la compañía de su mamá, la señora Olga Sandoval.

El 15 de julio del 2017, el artista cucuteño anunció la muerte de su progenitora, quien luchó por varios meses contra el cáncer. A través de una publicación, Lincoln le dedicó unas emotivas palabras. “Le doy gracias a Dios por ir aceptando poco a poco todo esto, para los que no saben, después de luchar con toda su fuerza en estos casi 9 meses por su vida ella se fue tranquila y en paz, lo cual en este proceso vale oro. Ahora está descansado y estoy seguro que muy feliz, también le doy gracias a él por permitirnos estar siempre unidos, luchando juntos como familia llenos de amor, por permitirnos a mí hermano y a mi darle muchas cosas que siempre soñó y mereció”.

¿Cómo ha enfrentado Lincoln Palomeque la muerte de su mamá?

El actor de Café, con aroma de mujer, ha expresado en varias oportunidades lo difícil que ha sido para él vivir con la ausencia de su madre. Afortunadamente, los primeros años sin ella fue apoyado por su expareja Carolina Cruz y sus dos hijos, Matías y Salvador.

En las últimas horas, Palomeque subió un video en su cuenta de Instagram donde tiene 3,8 millones de seguidores, recordando a su mamá en una entrevista con el programa Hoy día, de Telemundo. “La vida a veces nos trae momentos muy difíciles. Mi mamá falleció de cáncer. Es un tema que me duele mucho pero soy fuerte cuando lo cuento. Ver deteriorarse a un ser querido es muy difícil. Ella no se quería ir y nosotros no la queríamos dejar”, relató.

Así fue como Lincoln Palomeque se despidió de su mamá

Sobre ese momento en el que junto con su hermano tuvieron que decirle adiós para siempre, el cucuteño aseguró que fue el momento más difícil para él: “Mi mamá es todo. Cuando falleció fue el momento más duro que he tenido en mi vida, ese momento fue difícil, despedirse, porque fue ya lo último, es como soltarla. Fue un proceso complicado porque fue decirle ‘mamita gracias por todo, usted ya cumplió, ya nos dejó bien, hechos y derechos, nos dio todo su amor, todo su reconocimiento, toda su protección’. Y es decirle ‘váyase tranquila’”, dijo entre lágrimas.

