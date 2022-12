Bad Bunny, BTS y Taylor Swift encabezan el ‘top’ de los más escuchados en Spotify

Las buenas noticias del 2022 siguen llegando para Bad Bunny. Como si fuera poco destacarse entre las giras más lucrativas de la historia o convertirse en el primer latino nominado al Grammy Anglo, en la categoría Álbum del Año, por su último disco, Un verano sin ti; el puertorriqueño de 28 años vuelve a ser noticia mundial, pues el artista más escuchado de este año en Spotify alrededor del mundo.

Por tercer año consecutivo, el intérprete de Callaita y Ojitos lindos volvió a encabezar la lista, en la que también se encuentran BTS, Taylor Swift y The Weeknd. Al conocer la noticia, varios de sus seguidores lo llaman ‘el rey de Spotify’ por conseguir semejante hazaña por tres años seguidos.

Bad Bunny como el más escuchado en Spotify en el 2022

Entre los primeros lugares de la lista, Benito Antonio Martínez Ocasio es el único artista latinoamericano, además del género urbano. Seguido de su nombre se encuentran artistas internacionales como Taylor Swift, Drake, The Weeknd, BTS, Ed Sheeran, Harry Styles, Justin Bieber, Kanye West y Eminem.

La empresa sueca de servicios multimedia y el cantante publicaron la noticia por medio de un particular video, donde se ve al boricua reaccionando a su logro. En varias locaciones, a través de varios idiomas y desde diferentes dispositivos, ‘El Conejo Malo’ contesta una supuesta llamada y le dicen “¿Te has enterado?”.

El reguetonero también se posicionó en la lista de las cinco canciones más escuchadas de la plataforma, esta vez liderada por Harry Styles con su tema As It Was. Las canciones Me porto bonito y Tití me preguntó ocupan el cuarto y quinto lugar del ranking.