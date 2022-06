Camilo se ‘bloqueó’ con un fan francés y pasó un penoso momento

Camilo continúa siendo un éxito en Europa con su más reciente tour De adentro pa afuera. Mientras recorre España y otros países europeos con su música y acompañado de su esposa Evaluna Montaner y de su hija Índigo , que el 6 de junio cumplió dos meses de nacida, el paisa aprovecha para contarle a sus seguidores en redes sociales algunas anécdotas de su travesía en familia.

Te puede interesar: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque compartieron juntos de nuevo ¡Esta es la razón!

Como ya contó que Evaluna se comió su placenta a dar a luz en abril de este año, Camilo también reveló la vergüenza que pasó con un fanático suyo de origen francés.

Camilo se ‘bloqueó’ con un fan francés y pasó vergüenza

Mientras grababa un video, el cantante se le ´cruzaron los cables´ con los idiomas, y no pudo mediar palabra pues tuvo un bloqueo con el idioma.

Vea también: “Botados en cama”: Laura Acuña habló de enfermedad que afectó a ella y sus hijos

La anécdota la contó delante de su equipo y familia, mientras se transportaba en un carro por las calles de España. “Je suis muy confundidísim” escribió Camilo en su publicación de Instagram donde contaba en video que sus ensayos de francés no le sirvieron a la hora de ponerlos en práctica.

Vea también: Gabriela Tafur, presentadora del Desafío, pidió oraciones por su familia

“El tipo de Francia me dice: hola Camilo, y una frase en francés que creo quiere decir “¿Cómo estás?”. Pensé: lo único que sé decir en francés es que estoy bien así que voy a decirlo y ¿qué le dije? Bien hermano, todo bien. No pude. Me dio pena” contó Camilo en medio de carcajadas para al final mostrar el famoso video con su fanático francés.