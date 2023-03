¿Cristiano Ronaldo le fue infiel a Georgina Rodríguez? Esto dice modelo chilena

Al igual que su aplaudida participación en el equipo saudí Al-Nassr, el nombre de Cristiano Ronaldo brilla, especialmente, en la prensa chilena luego de que se conociera un rumor que indicaba que el portugués le habría sido infiel a Georgina Rodríguez, su novia desde el 2016 y madre de sus dos hijos menores, Alana y Bella Esmeralda.

Cristiano, Georgina y sus cinco hijos iniciaron el 2023 en su nuevo hogar en Riad, capital de Arabia Saudí, donde vivirán algunos años a propósito de la participación del futbolista en su nuevo equipo. Aunque, de las pocas veces que se muestran juntos en redes, la pareja se sigue mostrando muy unida y enamorada; un nuevo rumor indicaría problemas en su relación.

Mientras Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez esperan su lujosa mansión en Arabia Saudí, se hospedan en un hotel que cobra 3.500 euros por una noche. Foto: Instagram

¿Cristiano Ronaldo le fue infiel a Georgina Rodríguez?

Unos trinos de una modelo, ex Playboy, habrían iniciado las especulaciones. Se trata de Daniella Chávez, una chilena quien aseguró haber tenido intimidad con el jugador de 38 años. Aunque no se sabe con exactitud en qué año fue su supuesto encuentro, varios internautas no descartan que haya sido una infidelidad hacia la empresaria de 29 años.

“Si alguien Tiene sexo con otra persona que no es su pareja, Pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones eso es infidelidad? Entonces con @Cristiano somos infieles? Solo fue sex y con permiso por mi lado del no! El sex libre también existe”, escribió la modelo en su cuenta de Twitter. El tema no quedó ahí y ella insistió con más trinos. “Yo tengo pruebas”, aseguró cuando varios usuarios de internet la cuestionaron.“¡¡Tengo hasta video!! Pero no se puede subir, porque es su privacidad ¡y estamos sin ropa!”, confesó.

Hasta el momento, ni Cristiano ni Georgina han desmentido la noticia, pero la tercera joven en cuestión borró los mensajes de su cuenta de Twitter un tiempo después. En su misma cuenta también aseguró que, supuestamente, Lionel Messi también habría salido con otras mujeres durante su relación de 15 años con Antonela Roccuzzo. “No le pongan de más. Conozco otras chicas que salieron con un 10 muy famoso de Argentina, ¡si no es el más!”, trinó.