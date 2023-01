Emily Munera del ‘Desafío The Box’ sufrió un accidente: “no me he visto al espejo”

Emily Munera es una de las participantes más recordadas de la última temporada del Desafío The Box, del canal Caracol. La deportista fue integrante de los amazónicos y su participación fue bastante comentada no solo por sus habilidades y destrezas físicas, sino también porque se llegó a rumorar que, supuestamente, le había sido infiel a su pareja con Ceta, ganador del reality.

¿Qué le pasó a Emily, exparticipante del ‘Desafío The Box’?

Este fin de semana, el nombre de la deportista de 23 años se volvió tendencia, luego de conocerse que sufrió un fuerte accidente de tránsito en el departamento del Putumayo. Debido a las serias heridas que sufrió, tuvo que ser remitida de urgencia a un centro médico de Puerto Asís. “La verdad no ha sido nada fácil, por unos segundos pensé que me iba a morir. Iba en la moto y en esas venía otra de frente, pero no tenía las luces encendidas. Solo me acuerdo que chocamos, grité y no me acuerdo de nada más hasta que llegué al hospital”, aseguró la deportista por medio de un video que publicó en sus redes sociales.

De acuerdo con su relato, debido al choque, sufrió varias heridas en su cuerpo, especialmente en su cara, razón por la que tiene que ser operada. “Sí me ha dado mucho miedo pero soy una mujer que cree mucho en Dios y a veces las cosas pasan por algo para enseñarnos, tal vez estamos haciendo algo malo que no nos hemos dado cuenta pero sé que voy a estar bien. Oren mucho por mí, tengo una fractura en mi nariz y un trauma craneoencefálico. La verdad me ha dado muchísimo miedo, no me he visto al espejo, pero bueno, eso no es lo importante, lo importante es mi salud. Gracias a los que me apoyan”, concluyó.

En las imágenes, se observa a Emily en su cuarto de un hospital, con parte de su cara vendada. Sus seguidores le han dejado mensajes de apoyo, esperando que se recobre prontamente. “Que todo le salga muy bien, que sea el Señor quien tome el control de esa cirugía y de los médicos”, “te deseo una pronta recuperación”, “pronta recuperación Emily, Dios te sanará, el guiara a los médicos”, “cuenta con mis oraciones. Te deseo pronta recuperación. Dios contigo”.

La deportista ha contado con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos, quienes han estado al pendiente de ella en todo el proceso de recuperación. Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores.