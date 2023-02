‘La Descarga’: con lágrimas, Maía se despidió de Sebastián ‘El tren’

Todas las noches en La Descarga, el templo de la música, los participantes entregan todo en el escenario con el fin de demostrar por qué merecen seguir dentro del reality. Sin embargo, también son conscientes junto con sus mentores, que, con el paso de los días, uno va teniendo que ser eliminado.

En el más reciente capítulo, el turno fue para el equipo de Maía. Cinco de los concursantes se enfrentaron, pero uno de ellos debía abandonar la competencia.

Así se vivió ‘La Descarga’ en el capítulo de anoche

El primero en pasar al escenario fue Oropesa, quien interpretó El Pastor. “Todos sabemos la calidad de voz que tienes, pero cada vez estás metiendo más en la canción y cada vez estás explorando ese rincón apasionado, histriónico que tiene ahí adentro que es un caudal inagotable de cosas maravillosas”, le dijo Santiago Cruz una vez terminó su presentación.

Se mentora, no dudó en halagarlo: “eres lo máximo, me siento muy honrada. Además, lo que tú haces es impresionante y que con todo lo que sabes decidas abrir tu corazón y dejarme entrar, habla maravillas de ti”.

Luego, el turno fue para César Amaya quien cautivó con su interpretación de Mientes, de Camila. El artista no pudo evitar las lágrimas una vez terminó su show. “Tuve que recurrir a recuerdos muy duros, ha sido muy fuerte para mí, este año ha sido un volver a brillar y esta oportunidad yo sé que papá Dios me la está regalando para yo volver a levantarme”, dijo. Por su parte, Maía lloró de la emoción.

‘Luisma’ cantó Tan natural de Felipe Peláez y también cautivó a los mentores. “Tienes algo distinto, en Colombia necesitamos exponentes del vallenato jóvenes, frescos, que propongan un sonido nuevo en el vallenato. Me encanta como acaricias las canciones”, le dijo Marbelle.

Maía se mostró muy conmovida y emocionada por su presentación. “Hizo una interpretación maravillosa, él es dulce, tranquilo, él es así. Tus ramas tocarán el cielo solo si tus raíces están bien metidas en la tierra. Te felicito”.

Luego, Jair Santrich llegó al escenario e interpretó No me sé rajar de Vicente Fernández. “Le quise dedicar a esta canción a dos personas: a mi hija, porque no hay rajarse ante nada y ese es el ejemplo que quiero darle a ella, y la otra persona es a Maía porque la primera charla que tuvimos tú abriste tu corazón y me motivaste”, dijo con mucha emoción el artista.

El último en pasar al escenario fue Sebastián ‘El tren’, con Que alguien me diga. “A mí me encanta que estás alerta, que no nos la sabemos todas y verte en la jugada, con esos soneos tan increíbles y contundentes significa que ahí está ‘El tren’, le dijo Maía.

¿Quién fue el eliminado de ‘La Descarga’?

Antes de escoger al eliminado, Maía salvó a ‘Luisma’, con quien cantará en la próxima prueba. Finalmente, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi, después de pensarlo y analizarlo, escogieron a Sebastián ‘El tren’ como el nuevo eliminado. La noticia tomó por sorpresa a los demás concursantes que estaban en el ‘Campamento musical’ pues quedaron completamente desconcertados. “Me voy muy feliz, quedé un poquito con ese sin sabor, no me lo esperaba”, dijo el participante.

Al final, Maía no pudo evitar llorar al despedir a su pupilo. “No quiero que nadie se vaya, pero es parte del juego”.