Luisa Fernanda W responde a críticas por el tamaño de sus senos “A mí me encantan”

Aunque Luisa Fernanda W es una de las youtubers más seguidas y queridas del país, recientemente, uno de sus seguidores le hizo una crítica sobre el tamaño de sus senos. Para nadie es un secreto, que hace unos años, la paisa se operó, aumentando el tamaño a 510, según explicado por ella misma.

Más noticias Entre lágrimas, Daniela Legarda recordó un año más de la muerte de Fabio Legarda Leer más Entre lágrimas, Daniela Legarda recordó un año más de la muerte de Fabio Legarda

Te puede interesar: ¿Ben Affleck se aburre con Jeniffer Lopez? Así lo captaron en los Premios Grammy

Contundente respuesta de Luisa Fernanda W

A través de una dinámica de ‘preguntas y respuestas, en Instagram, el internauta le cuestionó su cirugía estética: “¿Te sientes bien con el tamaño de los implantes de tus senos, no crees que exageraste un poco?”, aseguró.

En un tono molesto, la paisa respondió de manera contundente, que se sentía satisfecha con su decisión. “Si me puse los implantes grandes, era porque quería mis senos grandes, ¡A mi me encantan mis tetas grandes!”, dijo.

Además, reveló si en algún momento se quitaría los implantes. “Si en algún momento cambio de opinión, lo medito y miro si me las quito o no, pero en este momento de mi vida, amo mis tetas, me siento cómoda y espectacular”, finalizó.

Te puede interesar: ¿Maite Perroni no estará en la gira de RBD por su embarazo?

Te puede interesar: ¿Thalía se separó de su esposo Tommy Mottola? Esto se conoció

Actualmente, Luisa Fernanda W se encuentra en Cartagena, con sus hijos Máximo y Domenic celebrando el cumpleaños número 31 de su pareja Pipe Bueno. “Vamos a Cartagena celebrar el cumpleaños de Pipe”, dijo en sus historias, camino al aeropuerto.

Te puede interesar: Las noticias de enretenimiento que son tendencia en Revista Vea