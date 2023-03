Nueva foto de Carolina Cruz y su supuesto nuevo novio Jamil Farah, en FEP 2023

Uno de los temas que más ha despertado el interés de los cibernautas, es la vida sentimental de Carolina Cruz, presentadora de Día a Día. Luego de su separación de Lincoln Palomeque, padre de sus hijos Matías y Salvador, muchos seguidores de la vallecaucana han estado al pendiente de conocer si se dio una nueva oportunidad en el amor.

Te puede interesar: Fotos: él es Jamil Farah, el guapo piloto que sería el novio de Carolina Cruz

La presentadora de 'Día a Día', Carolina Cruz, hizo frente a las críticas que ha recibido por su comentario sobre el retiro de prótesis. Foto: Instagram

Hace unos meses, confirmó que, en efecto, sí tenía una nueva pareja sentimental pero no brindó más detalles, solo que estaba muy feliz y enamorada, esperando a que las cosas fluyeran. También aclaró que, al menos por ahora, no lo haría público. Sin embargo, los ojos de múltiples internautas han estado al pendiente. Cada vez que sale a algún evento público no faltan los paparazzis atentos a sus movimientos.

Más noticias de Carolina Cruz ¿Iván Lalinde y Carolina Cruz son novios? Esto dijo el presentador de ‘Día a Día’ Iván Lalinde hizo una confesión en su cuenta de Instagram y despejó dudas sobre su relación con Carolina Cruz, su compañera de set de ‘Día a Día’. Leer aquí: ¿Iván Lalinde y Carolina Cruz son novios? Esto dijo el presentador de ‘Día a Día’ Carolina Cruz reveló grave error que cometió con los hombres: “es un gran defecto” La presentadora de ‘Día a Día’ confesó el por qué los hombres no han sido tan detallistas con ella. Esta es la razón. Leer aquí: Carolina Cruz reveló grave error que cometió con los hombres: “es un gran defecto”

¿Carolina Cruz es novia de Jamil Farah?

Hace unas semanas fue fotografiada con un misterioso hombre con el que fue al concierto de Romeo Santos. Luego se conoció que se trataba del piloto Jamil Farah.

Aunque, por ahora, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que sean novios, parece ser que no se esconden. Ayer, la presentadora de Día a Día, asistió a la apertura de una nueva edición del Festival Estéreo Picnic. La modelo estuvo acompañada de algunos de sus amigos más cercanos, entre ellos, Diego Pachón y Tuti Vargas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Una imagen fue publicada en redes sociales y lo que más llamó la atención fue que, además de sus amigos, también estaba presente Jamil Farah. En la instantánea se observa que la supuesta pareja está muy juntica, avivando los rumores de una relación sentimental.

“Es una mujer valiente y poderosa con el hecho de ser madre. Lo mejor para ella”, “merece un amor, está joven”, “hermosa pareja, te mereces lo mejor en todo sentido. Te admiro mucho”, “que disfrute su soltería y sea feliz”, “ojalá le funcione la relación”, “debería hacerlo público”, comentan los usuarios.

El contundente mensaje con el que Carolina cruz reapareció en Instagram

La semana pasada, la presentadora sorprendió pues su perfil en Instagram ya no aparecía. Muchos pensaron que le habían bloqueado la cuenta y otros, por su parte, aseguraron que Carolina la había cerrado intencionalmente.

Tras unos días de ausencia, su perfil fue nuevamente activado. Lo que llamó la atención fue que Cruz publicó unos videos de sus hijos, pero el mensaje que escribió junto a ellos fue tendencia. “Dios, te daré gracias en voz alta, contaré todas tus maravillas. No importa lo que tenga que soportar, confiaré en ti. Luchas por mí, incluso cuando apenas puedo luchar por mí mismo. Siempre estás conmigo y me consuelas”.