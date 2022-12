Silvestre Dangond se retira de los escenarios. Así lo anunció a sus seguidores

El 2022 le sonrió a Silvestre Dangond desde sus inicios cuando comenzó las grabaciones de la nueva serie inspirada en la vida y obra del maestro Leandro Díaz. Desde el primer capítulo, estrenado el 19 de septiembre de este año, el debut del cantante vallenato en la actuación fue aplaudido por muchos televidentes y usuarios de internet.

Con el mismo compromiso que el guajiro se ha dedicado a más de diez años de carrera musical, Silvestre aceptó el reto de darle vida al compositor vallenato, quien también fue su amigo en vida. Su más reciente anuncio sobre los escenarios sorprendió y entristeció a más de un fanático.

¿Por qué Silvestre Dangond se retira de los escenarios?

Ayer, 11 de diciembre, el intérprete de Las locuras mías fue el invitado especial del Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar. El artista llegó hasta el escenario del evento para cantar sus mejores éxitos. En medio de su presentación, el cantante de 42 años reveló una decisión que implementará en su vida desde enero del año que viene.

“Así que me duele decirlo, estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero, chao familia, chao”, se ve Dangond decir sobre la tarima en un video que es ahora tendencia entre sus seguidores. Con mucha certeza de su decisión, el cantante reveló más detalles de lo que será, por ahora, un retiro indefinido.

“Volveré cuando lo sienta, cuando me sienta diferente, cuando me sienta con ganas de hacer algo para ustedes de una manera como se lo merecen porque ustedes me han dado todo y merecen todo de mí ¿ok?”, expresó el artista nacido en La Guajira, quien se dedicará de lleno a su familia en el 2023.