‘Sudadera de la venganza’ de Shakira: cómo es, dónde comprarla y cuánto cuesta

Shakira y Piqué siguen generado todo tipo de comentarios en redes sociales y medios de comunicación, mientras la colombiana continúa “facturando” gracias al éxito de Music Sessions #53, su más reciente canción con Bizarrap.

Son muchas las señales que, según sus fans, indicarían que Shakira y Piqué se están aprovechando de su separación para crear ingresos. Foto: Instagram

Después de haberse confirmado la relación del futbolista con Clara Chía, parece ser que la artista barranquillera decidió lanzarle fuertes indirectas al padre de sus hijos, pues, supuestamente, ellos tenían un acuerdo que indicaba que no podían aparecer públicamente con pareja hasta después de un año. Como el catalán lo rompió, la cantante habría optado entonces por “no dejarlo en paz” con sus canciones.

Lo que han dicho los medios españoles es que la expareja cortó todo tipo de comunicación y se centró en sus dos hijos, Milan y Sasha. Aunque han coincido en algunos momentos, se evidencia que cada quien va por su lado y no se dirigen la palabra.

Shakira y Piqué se reencontraron en el cumpleaños de Milan

El pasado 22 enero, el primogénito de la cantante y el futbolista cumplió sus primeros diez años de vida. Al parecer, Shakira le tenía organizada una fiesta al mayor en su casa, la misma que queda justo al lado de la de Montserrat Bernabeu, su suegra.

Un grupo de fanáticos decidió aguardar frente a la residencia de la colombiana. Incluso, varios de los presentes aprovecharon para contar parte de su nueva canción para ver si ella salía a saludarlos.

El primero en asomarse fue Tonino Mebarak, hermano de la artista, quien grabó algunas imágenes para, posteriormente, mostrárselas a la barranquillera.

Así es la ‘sudadera de la venganza’ de Shakira

Después de algunos minutos, la colombiana decidió salir al balcón de su casa para saludar a sus fanáticos. Con una gran sonrisa, Shakira les agradeció por todo el apoyo y cariño que le han brindado no solo durante su carrera, sino también, en este último tiempo que no ha sido nada fácil para ella.

Lo que llamó la atención de algunos seguidores fue un particular detalle. Se trata de un atuendo deportivo que llevaba puesto y que, además, tiene estampada una de las frases de su canción que dio mucho de qué hablar. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Inmediatamente, muchos la llamaron ‘la sudadera de la venganza’, pues sería otra particular forma de lanzarle indirectas a su ex y su nueva novia, Clara Chía.

Shakira en el balcón de su casa saludando a los fans que es estaban afuera de su casa. Con una sudadera con la leyenda ”Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan„ Cabe destacar que adentro se llevaba a cabo el cumpleaños de Milan. Reina de la humildad pic.twitter.com/akBmnueD0T — Shakira carla Shakira en español. sessión #53 🎶 (@shakiracarla) January 22, 2023

¿Cuánto cuesta y dónde se puede conseguir ‘la sudadera de la venganza’ de Shakira?

La prenda, que es de algodón y que además cuenta con líneas, trazos y algunos detalles del videoclip, todavía no ha sido lanzada al mercado, pero la marca de ropa Bibelot puso a la venta unas sudaderas similares, incluso, con la misma frase que usó la cantante.

El precio de esas prendas oscila entre los 25 y 35 euros, es decir, la sudadera podría estar valiendo entre 123 y 172 mil pesos colombianos.