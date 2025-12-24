Adam The Woo, reconocido influencer, fue hallado sin vida. Un amigo lo encontró en su casa

En las últimas horas, medios de comunicación internacionales reportaron la muerte de David Adam Williams, conocido como Adam The Woo, un creador de contenido de 51 años estadounidense. La Oficina del Sheriff del condado de Osceola aseguró que cuando los agentes no lograron contactarlo, un amigo preocupado decidió pedir prestada una escalera y miró por una ventana del tercer piso. Allí, vio al creador de contenido inmóvil sobre la cama. Más tarde, los bomberos y la policía llegaron a la vivienda y confirmaron que Adam ya no tenía signos vitales.

El amigo había estado intentando ponerse en contacto con él después de no recibir respuesta durante varios días, lo que llevó a verificar su estado. El sheriff informó al padre de Williams, y se espera que la autopsia determine la causa oficial de su fallecimiento.

¿De qué murió Adam The Woo?

“Los agentes acudieron inicialmente a la dirección a las 12:24 p. m. del lunes para una verificación de bienestar. La residencia fue asegurada y no se logró contacto con el hombre adulto que residía allí”, afirmó un oficial de información pública de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola a Us. “Todos te vamos a extrañar muchísimo. Descansa en paz, hermano”, “Descansa en paz, Adam. Ya te extrañamos muchísimo y te acabas de ir”, “¡Gracias Adam por compartir todos tus viajes y recuerdos!“, ”gracias por los recuerdos", comentaron algunos internautas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Adam, de 51 años, había dedicado más de una década a desarrollar su carrera como creador de contenido donde documentaba sus viajes, exploraba parques temáticos, visitaba sitios históricos y descubría tesoros ocultos. Se había convertido en una fuente de referencia para millones de seguidores en todo el mundo. de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola a Us.

¿Quién era Adam The Woo?

El influenncer era considerado uno de los pioneros del vlogging de viajes en YouTube. Comenzó su canal en 2009 y en 2012 estableció su proyecto principal, The Daily Woo, donde durante años compartió videos diarios de sus aventuras a través de los 50 estados de Estados Unidos.

Su contenido, que abarcaba exploraciones de parques temáticos como Disneyland y Disney World, lugares abandonados, atracciones curiosas y rincones culturales, resonó profundamente con su audiencia gracias a su estilo único y su entusiasmo genuino.