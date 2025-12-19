Murió Mayits, reconocida influenciadora de Medellín que inició con Westcol. Esto se sabe

En las últimas horas, fue confirmada la muerte de María José Calderón, conocida en redes sociales como Mayits. La influenciadora, quien fue amiga de Westcol, tenía 23 años. El paisa expresó con gran tristeza su tristeza por su fallecimiento. “Antes de que la gente empiece a hablar de eso, hoy hubo una noticia muy fuerte y ha sido muy difícil hablarlo. Este diciembre ha sido más difícil de lo normal. Lamentablemente, una persona que fue parte del proceso de nosotros y de nuestro crecimiento, que estuvo cuando apenas estaba creciendo el streaming, tuvo un accidente. Allí estaba Mayits. Es muy duro porque ella estuvo con nosotros en el principio de todo”, comenzó diciendo.

¿Qué le pasó a Mayits, influencer que murió en Medellín?

De acuerdo con portales regionales, al parecer, la creadora de contenido fue impactada por un camión mientras se movilizaba en su moto en la Avenida Regional, a la altura de Industriales. Aunque la ambulancia habría llegado de inmediato, la gravedad de las heridas causó su muerte en el lugar de los hechos.

Westcol aseguró que la noticia lo dejó impactado. Por eso, aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores: “Ha sido muy difícil, tienen que valorar mucho la vida, cuídense mucho. La vida en un abrir y cerrar de ojos se va. Qué pesar, ha sido muy fuerte. Yo no hablaba con ella hace como un año, siendo realista, en persona. Por mensajes había intercambiado varios... Sean muy prudentes con la familia".

Amigos y seguidores de la influencer han dejado sus mensajes de condolencias para su familia a través de comentarios en Instagram y TikTok: “Mayits, siempre vas a estar en mi alma, mi corazón y mi memoria. Te amo infinitamente en esta y en mil vidas”, “no puedo creerlo”, “mucha fortaleza para sus seres queridos”, “no es posible, no asimilo que ya no se encuentre aquí”.

¿Quién era Mayits?

Además de ser influenciadora, María José también se desempeñó como bailarina y boxeadora y, constantemente, participaba en diferentes escenarios y deportivos. Fénix Academia de Técnicas Aéreas, la academia de la que hacía parte la paisa, escribió un conmovedor mensaje: “María José sentía la vida con todo el cuerpo. Su deseo de vivir, de amar, de sentir esta existencia era desbordante. Amaba al mundo con una entrega honesta, sin medidas, y al mismo tiempo tenía ese anhelo tan humano y tan suyo: ser amada, profundamente, de verdad”.