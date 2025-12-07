⁠Ana María Trujillo lamenta profunda pérdida: “Se nos va un ángel”

Ana María Trujillo es un rostro ampliamente reconocido en la televisión nacional. Nació en Cartagena, fue Señorita Bolívar y participó en el Concurso Nacional de Belleza antes de hacerse dedicarse a su faceta como actriz, presentadora y periodista.

Su carrera incluye papeles en Sofía dame tiempo, La quiero a morir, Las muñecas de la mafia, Yo no te pido la luna, Clase ejecutiva y, recientemente, en Pedro el escamoso. Además, ha trabajado en noticieros y proyectos informativos, ganándose el reconocimiento por su versatilidad. Desde hace varios años, formó una familia con su esposo, José Francisco Arata, graduado en Geología en la Universidad de Torino.

Recientemente, su vida ha estado marcada por momentos de dolor: en 2024, enfrentó la pérdida de su hijastra, Kimberly Arata, una partida que decidió compartir públicamente. Ahora, la partida de su suegra se suma a este proceso de duelo que está atravesando la actriz.

Ana María Trujillo lamenta la pérdida de su suegra

Hace unas horas, la actriz publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales haciendo público el fallecimiento de su suegra. “Hoy se nos va un ángel. Franca, Nonna, Nonnita… el pilar de la familia, hoy nos dejas con un profundo dolor. Le doy gracias a Dios por estos 14 años que compartimos, por tu amor, y dulzura, por tu ejemplo y rectitud”.

La publicación está acompañada de un reel de fotografías de diferentes momentos que compartió junto a ella: “Ya mis viajes a Torino, no serán lo mismo sin tu presencia. Prometo seguir cuidado y amando a tu hijo por siempre. Fuiste la mejor suegra del mundo. Te voy a extrañar demasiado”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de fortaleza: “Lo siento de corazón”, “los queremos mucho y los acompañamos”, “te un abrazo respetuoso para tu esposo y para ti de mi parte”, “los abrazo con mucho consuelo”, “sentido pésame. Descanse en paz”, “nunca se van, quedan con nosotros día a día”.