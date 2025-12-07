Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

⁠Ana María Trujillo lamenta profunda pérdida: “Se nos va un ángel”

La actriz de ‘Pedro el escamoso’ atraviesa un nuevo momento de profundo dolor familiar. Así despidió a uno de sus seres queridos.

Por Redacción Vea
07 de diciembre de 2025
La actriz de ‘Pedro el escamoso’ atraviesa un nuevo momento de profundo dolor familiar. Así despidió a uno de sus seres queridos.
Fotografía por: Instagram

Ana María Trujillo es un rostro ampliamente reconocido en la televisión nacional. Nació en Cartagena, fue Señorita Bolívar y participó en el Concurso Nacional de Belleza antes de hacerse dedicarse a su faceta como actriz, presentadora y periodista.

Su carrera incluye papeles en Sofía dame tiempo, La quiero a morir, Las muñecas de la mafia, Yo no te pido la luna, Clase ejecutiva y, recientemente, en Pedro el escamoso. Además, ha trabajado en noticieros y proyectos informativos, ganándose el reconocimiento por su versatilidad. Desde hace varios años, formó una familia con su esposo, José Francisco Arata, graduado en Geología en la Universidad de Torino.

Recientemente, su vida ha estado marcada por momentos de dolor: en 2024, enfrentó la pérdida de su hijastra, Kimberly Arata, una partida que decidió compartir públicamente. Ahora, la partida de su suegra se suma a este proceso de duelo que está atravesando la actriz.

Vínculos relacionados

Rafael Ithier: de qué murió, edad, hijos y más del fundador de El Gran Combo de Puerto Rico
Murió Eduardo Manzano, actor de ‘Los Polivoces’: “Se fue dormido”
Murió la mamá de Mario Cimarro. Luchó por años contra enfermedad degenerativa
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Ana María Trujillo lamenta la pérdida de su suegra

Hace unas horas, la actriz publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales haciendo público el fallecimiento de su suegra. “Hoy se nos va un ángel. Franca, Nonna, Nonnita… el pilar de la familia, hoy nos dejas con un profundo dolor. Le doy gracias a Dios por estos 14 años que compartimos, por tu amor, y dulzura, por tu ejemplo y rectitud”.

La publicación está acompañada de un reel de fotografías de diferentes momentos que compartió junto a ella: “Ya mis viajes a Torino, no serán lo mismo sin tu presencia. Prometo seguir cuidado y amando a tu hijo por siempre. Fuiste la mejor suegra del mundo. Te voy a extrañar demasiado”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de fortaleza: “Lo siento de corazón”, “los queremos mucho y los acompañamos”, “te un abrazo respetuoso para tu esposo y para ti de mi parte”, “los abrazo con mucho consuelo”, “sentido pésame. Descanse en paz”, “nunca se van, quedan con nosotros día a día”.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Ana María Trujillo

Suegra Ana María Trujillo

Ana María Trujillo actriz

Pedro el escamoso

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.