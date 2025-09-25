AnaMar, de ‘Desafío XX’, presentó orgullosa a su hijo, Ethan

El pasado 24 de julio Ana María Restrepo más conocida como Anamar, participante del Desafío XX se convirtió en madre por primera vez. La deportista optó por Ethan como nombre para el pequeño que nació por cesárea y antes de término.

En principio Anamar compartió con sus seguidores en las redes sociales la complejidad de esos momentos, ya que no pudo cargar a su recién nacido, quien estuvo unos días en la incubadora, esto buscando que sus órganos estuvieran lo suficientemente maduros.

Recordemos que el pequeño Ethan es producto de la relación que la participantes del desafío tuvo con su compañero de competencia Renzo, con quien Anamar no finalizó en buenos términos , ya que hubo acusaciones de violencia doméstica.

Cuando ella dio a conocer que esperaba a su hijo, también dejó claro que sería madre soltera y sacaría a su hijo adelante sola.

Con el paso de los días, después de nacimiento, Renzo se presentó en la clínica para conocer a su hijo e hizo una emotiva publicación. Luego se conocería, según Anamar, que fue solo habría ido a “limpiar su imagen” según sus palabras, pero en realidad, la crianza la ha asumido ella sola.

Al cumplir un mes de vida el bebé, en sus redes sociales la nueva madre hizo un balance donde expresó la satisfacción que era para ella desempeñar este rol, también mencionó las noches en vela, la experiencia de tener un bebé canguro y en general, lo que ha vivido y disfrutado en este tiempo, conociendo el amor verdadero.

Así luce el hijo de Anamar, de Desafío XX

Ahora celebra los dos meses del pequeño Ethan con unas tiernas fotos que publicó en su Instagram y donde se ve que el bebé ha ganado peso y tamaño rápidamente, gracias a los cuidados de su madre.

“2 meses de muchísssimo amor… amorrr mi pollito lindo”, escribió junto a las imágenes. Anteriormente había publicado un video donde se ve cargando el pequeño.

La exdesafiante también ha reflexionado sobre los cambios en su cuerpo y la importancia de valorarse:

“Siempre nos comparamos con los cuerpos perfectos que vemos en redes socialessss, y nos tiramos super durooooooo!!! Pero entiendo que mi proceso es único y es mio me acompaña a contar mis calorías y ser más consciente de lo que como cada día. Amo este proceso y lo hago por mí”.

