Asesinato de Ernesto Barajas, surge testigo y revelas últimas horas del artista

El cantante y fundador del grupo Enigma Norteño, Ernesto Barajas, fue asesinado el martes 19 de agosto en Zapopan, Guadalajara. La muerte del artista de 38 años es motivo de investigación y aunque no hay señalamientos sobre sus autores, los medios locales aseguran que se trata de un ajuste de cuentas, relacionadas con los carteles del narcotráfico.

Con el artista también falleció uno de sus colaboradores más inmediatos, que se encontraba con él en el momento del ataque, y una mujer, también trabajadora de su staff resultó herida.

Barajas había fundado su agrupación cuando tenía 18 años, en el 2004, y trascendió que salió de Sinaloa por amenazas, aunque él en entrevistas dijo que no atacaba a nadie en sus letras, al parecer, sí generó molestia en algunos grupos.

El intérprete de “Los lujos del R”, “Háganse a un lado” y “El deportivo” había sido amenazado en el 2023 cuando recibió lo que los medios denominaron una narcomanta.

Ernesto Barajas había fundado su propia disquera en el 2024

Testigo narra cómo fue el crimen de Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño

Tras su muerte, han comenzado a surgir datos sobre los hechos alrededor de la misma. Recientemente, según algunos portales locales, como STP Noticias, trascendió el testimonio de una testigo ocular que pidió permanecer en el anonimato, quien aseguró que el artista y sus acompañantes, que iban a bordo de una camioneta de alta gama, fueron seguidos por sujetos armados.

La mujer indicó que, al llegar Ernesto a lo que se denomina en Mexico una pensión de autos, parqueaderos de larga estancia, a recoger uno, y percatarse del peligro, tanto el artista como su acompañante, bajaron de la camioneta para intentar refugiarse dentro del lugar, pero lamentablemente fueron alcanzados y ejecutados metros más adelante. “Arribaron al lugar a recoger un vehículo y cuando estaban por abordarlo ingresaron los atacantes, asesinando a los dos... Ya los venían siguiendo, alcanzaron a bajarse de la camioneta y corrieron para la pensión”, dijo la testigo de los hechos.

Así fueron las últimas horas de Ernesto Barajas

Sobre las últimas horas del artista, ha trascendido que la noche anterior estuvo compartiendo en el cumpleaños de un amigo, como consignó en sus historias.

También en sus stories mencionaba su más reciente tema Hello Kitty, estrenado hace apenas una semana, el pasado 14 de agosto, y en su último post de Instagram subió un video junto a su hija. Ernesto era casado desde hacía 12 años. “Mañana 14 de agosto, Hello Kitty. ¿Están listos?”, escribió el cantante en la descripción del post que alcanzó más de 50 mil likes y 1.000 comentarios, con un video grabado en la puerta de lla camioneta, que luego sería la misma en la que perecería y donde cantó unos versos del tema.

Se sabe que la última entrevista que concedió fue al programa Primer Impacto, de Estados Unidos, y esta se grabó en mayo de este 2025. Allí habló sobre su vida personal, carrera y proyectos.

“Estamos todos en el ojo del huracán”, dijo sobre el tema del riesgo de los narcocorridos en la mencionada entrevista que dio muy cerca de donde fue asesinado, en Guadalajara.

