Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, fue asesinado en México

La música regional mexicana está de luto tras la muerte de Ernesto Barajas, reconocido cantante, quien fue el fundador y vocalista de la agrupación Enigma Norteño.

¿Qué pasó con Ernesto Barajas?

De acuerdo con información de medios locales mexicanos, sobre la 1 de la tarde de este martes, en la colonia Arenales Tapatíos en Zapopan, en Guadalajara, el artista fue víctima de un ataque armado en el que, al parecer, también resultaron heridas otras dos personas.

Barajas se encontraba en el interior de un vehículo cuando dos sujetos lo irrumpieron y le dispararon en repetidas ocasiones causándole la muerte de manera instantánea, mientras los atacantes, aun no identificados, huyeron del sitio a bordo de una motocicleta.

Asimismo, se reportó que, uno de los acompañantes del carro también habría sido asesinado, mientras la mujer habría recibido un impacto en la rodilla, por lo que fue trasladada a un centro médico. Por ahora, no se conocen más detalles al respecto. Las autoridades se encuentran en la respectiva investigación para dar con el paradero de los atacantes.

Al parecer, en el 2023, el artista habría recibido amenazas del Cartel Jalisco Nueva Generación. “Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirte protegido por las hermanas Aquiles y Rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte CJNG”, sería el mensaje que le llegó en ese momento; sin embargo, esa información no ha sido confirmada y su muerte es materia de investigación.

En varias oportunidades, el artista aseguró que no mantenía ningún vínculo con algún grupo delictivo.

Quién era Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

Ernesto Barajas fue una figura clave en la música regional mexicana, conocido por ser el vocalista, fundador y líder del grupo Enigma Norteño. Nacido en septiembre de 1986 en Culiacán, Sinaloa, su carrera se destacó por ofrecer una propuesta fresca e innovadora dentro del género norteño, combinando la tradición con toques modernos.

También se desempeñó como bajista, productor musical y compositor. Mayito Gordo, Los lujos del R, Chavo Félix, El Ondeado y Quemándose un Gallito, son algunas de las canciones más destacadas de la agrupación.

También condujo el pódcast Puntos de vista, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a destacados artistas del regional mexicano, como Eduin Caz, Gabito Ballesteros, Roberto Tapia y Grupo Arriesgado.

Su música exploró el mundo de los narcocorridos, provocando controversia pues las letras hacían referencia al crimen organizado. Él mismo reconoció que compuso “por encargo” algunas canciones, llegando a recibir sumas considerables de hasta 400 mil pesos.