Beatriz Álvarez habló en exclusiva sobre su ex Marcelo Dos Santos: “no vi futuro”

Hace algo más de un año Vea registró en exclusiva el noviazgo del actor Marcelo Dos Santos, y la presentadora, Beatriz Helena Álvarez. La pareja llegó radiante al lanzamiento de ‘Rojo carmesí’ donde él era Daniel, uno de los villanos. Ese día recordaron que se conocieron 18 años atrás y mantuvieron el vínculo de la amistad. Después de pandemia vino un acercamiento, pero luego, un viaje de él, dejó en suspenso la evolución de la relación. A comienzos del 2024 volvieron a conectar y así, empezaron un noviazgo.

Pocas semanas después anunciaron su compromiso y el 10 de junio se casaron en una ceremonia simbólica y privada. La presentadora del Sistema General de medios públicos y el actor revelaron que además del amor, los unía una afinidad espiritual por técnicas que buscan el bienestar, el equilibrio y en general, la búsqueda de la felicidad. Beatriz además de trabajar en los medios es coach y conferencista.

Beatriz Helena Alvarez y Marcelo Dos Santos duraron menos de un año de casados

Sin embargo, a menos de un año de esa boda la noticia es que el matrimonio se rompió. Beatriz Helena rindió sus primeras declaraciones a La Red y reveló que hubo infidelidad. En charla más amplia con Vea, la conductora de noticias reveló que la ruptura fue un asunto un poco más complejo. Así mismo detalló que en realidad, llevaba meses sin vivir bajo el mismo techo con el actor de La reina del flow.

La presentadora comenzó indicando que no era su interés entrar a revelar detalles de pareja o situaciones que no le conciernen, pero sí se siente en una especie de deber, el cerrar la relación, que terminó oficialmente a comienzos de abril.

“Va para un mes larguito. Soy súper transparente y así como dije ‘estoy enamorada’; creo que también debo decirle a mi comunidad ‘estoy separada”. No voy a contar detalles, solo hablar desde lo que vivo como mujer. Como coach he aprendido que hay que manejar, entender y traspasar el dolor. No he sido una persona de escándalos, no quiero entrar en polémicas, solo es exponer una realidad”, dijo anticipando que este mismo lunes 12 hará un live para sus seguidores.

Beatriz Helena Alvarez y Marcelo Dos Santos vivían separados

Cuando le indagamos por la infidelidad, Alvarez fue enfática. “Si hubo un tema de infidelidad. Antes tapábamos esas cosas, las mujeres escondíamos la realidad con argumentos como diferencias irreconciliables, pero ya no hay que hacerlo”. No obstante, también indicó que no fue solo esa falta, la única motivación para que la relación se terminara.

“Esta situación tuvo otros componentes, además de la infidelidad, hay otros aspectos que tampoco me competen a mí mencionar. Tiene que ver con algo que él eligió hacer desde su libertad y creo que amar también es dejar hacer al otro. La verdad, no me interesa lo que haya más adelante en ese sentido, lo que quiero es que me desvinculen de esta historia, quiero dar cierre”.

Beatriz Helena mencionó que tras cuatro meses de la boda, ya no vivían bajo el mismo techo, porque ella creyó sabio que cada uno viviera en su espacio por asuntos que vio y consideró que era mejor así. “Había visto algunas situaciones y comportamientos que me llevaron a tomar esa decisión. Fue una decisión mía, pensé que era sano y preferí el querer estar, que el deber estar”.

La periodista dijo que en efecto, en esta situación hubo banderas rojas y ella se responsabiliza de sus acciones. Sobre la infidelidad mencionó que “ya había habido otro episodios, así que cuando vuelve a ocurrir, él si quería seguir pero ya le había dado la última oportunidad a la relación. No le vi futuro, en mi caso particular, ya quiero darle cierre”

Beatriz Helena confrontó a Marcelo Dos Santos y él aceptó

Sobre la posibilidad de un regreso, Beatriz Helena es clara y cree “para mí el hecho de que haya una deslealtad, una traición, es suficiente. Como te digo para mi mar es fidelidad y si no la hay se rompe cualquier posibilidad de seguir independientemente de los detalles”.

Finalmente contó que a ella le contaron sobre la falta de su esposo y se lo pregunté “Me lo contaron, él me lo confirmó, lo aceptó pero no pidió perdón, no reparó en el daño”.

La presentadora confesó que está tranquila, le desea lo mejor a Marcelo y entiende no toma personal lo ocurrido, pues considera que es una conducta y “espero a que la vida me presente a alguien con quien pueda compartir, le deseo lo mejor”.

Sobre sus planes futuros, Alvarez anticipó que a partir del dolor, las enseñanzas y en general, lo vivido en esta experiencia decidió crear un podcast y escribir un libro llamado “Con permiso me elijo”, donde quiere a través de su experiencia ayudar a mujeres que pueden atravesar lo mismo. “Todo termina desde la paz y la tranquilidad, yo entregué todo como suelo hacerlo, me hago cargo de eso y me dolió porque venía en un año muy bonito, pero creo que duró lo que tiene que durar. Me costó atravesar esto, pero desde el amor propio, agradezco la experiencia porque me permite poder servir a otros. No soy víctima de nada”.

Al momento de escribir esta nota, Marcelo mantenía en sus feed de Instagram, los videos que como pareja subieron dando a sus segduiores un saludo de Año Nuevo. Por su parte, Beatriz los borró o archivó.

Aquí más noticias que son tendencia