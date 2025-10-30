⁠Carolina Gaitán bautizó a su hijo. Así fue la celebración: “felicidad infinita”

La actriz Carolina Gaitán de proyectos como Sin senos sí hay paraíso, Las hermanitas Calle, Rojo Carmesí y la intérprete de temas como No se habla de Bruno, de la película Encanto, la primera cinta de Disney inspirada en Colombia, se convirtió en madre primeriza en agosto del 2024 cuando tuvo a u hijo Salomón.

La también cantante decidió tomarse este 2025 sin afán y darle todo su tiempo al que considera su rol más relevante. “Por fin darle tiempo a construir mi propio personaje”, dijo a The Hollywood Reporter, refiriéndose al desafío de cuidar de alguien a quien se le dio vida y ser madre. La actriz llanera, de 41 años, mencionó además que llega un nuevo desafío profesional relacionado con la cinta ‘Encanto’, ya que va a volver a ser la voz principal de la historia, pero en esta oportunidad para una de las atracciones de los parques de Disney en Orlando.

De igual manera, se prepara para una corta temporada en el teatro Panorama de Bogotá, de la mano del Teatro Nacional y dirigida por Johan Velandia, del show Vida, que presentará desde el 21 de noviembre.

Sin embargo, antes de afrontar estos nuevos caminos, Carolina decidió bautizar en la fe católica a su pequeño hijo y compartió momentos de la celebración con sus millones de seguidores digitales.

Carolina Gaitán bautizó y celebró a su hijo Salomón

La artista, que saltó a la fama en el reality PopStars a comienzos del siglo, lució muy elegante en este día especial para ella y su familia. Se vistió con un vestido negro de terciopelo, apliques blancos y botas de caña alta. Para el pequeño Salomón, que cumplió recientemente 14 meses, prefirió tonos claros.

La celebración posterior a la ceremonia incluyó música y los invitados compartieron un ponqué o torta de pastillaje en blanco con figuras en dorado mate. El salón, donde se celebró la reunión, fue decorado con flores claras y en general predominó el color blanco que se estila en este tipo de ocasiones.

“Bautizado mi bebitoooo!!! Compartirle mi espiritualidad a mi hijo desde las tradiciones familiares y junto a nuestras familias amadas, es una felicidad infinita. ¿Sienten parecido?”, escribió la actriz sobre la ceremonia que bendijo a Salomón, fruto de su relación con el empresario Samir Helo. Actualmente Carolina y su familia residen en Los Ángeles, sin embargo viaja a Colombia frecuentemente a cumplir compromisos profesionales.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento