¿Cómo sigue Zion tras accidente? Emiten comunicado sobre salud del reguetonero

El cantante de música urbana, Zion fue ingresado en la madrugada del martes 7 de octubre al Hospital Menonita de Ponce en San Juan, Puerto Rico, luego de sufrir un accidente de tránsito a bordo de su vehículo todoterreno que iba conduciendo.
El artista, que estuvo internado en la Unidad de Trauma de este Centro Médico, evolucionó favorablemente y el miércoles 8 de octubre, su equipo comunicó: “Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control… A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes. Gracias por el cariño, las oraciones y el apoyo constante”, puntualizó sobre el artista que sufrió múltiples traumas luego del accidente.
Cantante Zion fue dado de alta del hospital
Ahora trasciende que el artista fue dado de alta debido justamente a su positiva evolución. El comunicado al respecto fue publicado en una de las historias de la cuenta del cantante de Instagram también agradece la preocupación que han tenido estos días los seguidores del artista.
“Queremos agradecer de corazón a la familia, amigos y fanáticos por todas las oraciones y muestras de cariño recibidas en los últimos días. Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control”, comienza diciendo la comunicación que luego detalla las expectativas del reguetonero.
“Espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum The Perfect Melody 2”, menciona el boletín.
“A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes. Gracias por el cariño y el apoyo constante. Zion promete volver más fuerte que nunca”, puntualizó el mensaje que ha sido reproducido y celebrado en las cuentas digitales que han informado sobre la salud de la estrella del género urbano.
Recordemos que una de las grandes sorpresas de la reciente residencia de conciertos ‘No me quiero ir de aquí’ de Bad Bunny, fue el regreso del dúo Zion & Lennox, quienes se habían separado para dedicarse cada uno a sus carreras en solitario.