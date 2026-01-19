Logo Revista Vea
¿Quién reclamará las regalías de Yeison Jiménez? Sayco habló

Cuando un artista muere en Colombia los derechos sobre su obra continúan en manos de sus herederos. En el caso del ‘Aventurero’, la entidad a la que él estaba afiliada se pronunció.

Por Redacción Vea
19 de enero de 2026
Con la muerte de Yeison Jiménez ocurrida el pasado 10 de enero en inmediaciones del aeropuerto de Paipa, Boyacá, en un accidente aeronáutico, sus canciones comenzaron a sonar con mayor fuerza no solo en nuestro país, sino a nivel global.

De hecho, en el homenaje que le rindieron colegas como Luis Alfonso, Francy, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Arelys Henao, Johnny Rivera y Paola Jara entre otros, se mencionó que la música del nacido en Manzanares, Caldas estaba en el ranking del top mundial de plataformas como Spotify.

El tema El destino final, que Jiménez lanzó hace un par de años, a dúo con Luis Alfonso, se convirtió en el más buscado y reproducido. El desempeño de la música del fallecido artista de 34 años fue tan rotundo que en el top 50 del listado de lo más escuchado, alcanzó a tener 30 temas.

¿Quiénes recibirían el dinero por derechos de autor de Yeison Jiménez?

Ante este panorama, es inevitable preguntarse quién tiene los derechos patrimoniales de la obra de Yeison, quien compuso cerca de un 90% de sus temas, ya que solía escribir con base en asuntos o anécdotas que vivía o le comentaban.

En diálogo con el programa La Red de Caracol, César Ahumada, gerente general de Sayco (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia), explicó que en efecto, al morir el artista, sus herederos, en este caso, su familia será quien reciba los recursos económicos derivados de la reproducción de la obra del mencionado artista.

Yeison se había afiliado a Sayco en el 2014 y se convirtió en miembro activo en el 2016, cuando registró varias obras. Fueron diez años como compositor activo de esta Sociedad de gestión.

La ruta para acceder a estos dividendos involucra un proceso de sucesión, que los herederos comenzarían en breve y que puede realizarse ante una notaría o por la vía judicial, en caso de que haya desencuentros.

“Lo adelantan en un juzgado o en una notaría. Los herederos se ponen de acuerdo y, una vez se haya tramitado todo, es el juez quien determina el porcentaje que corresponde a cada uno”, dijo Ahumada sobre el patrimonio artístico del artista y sus herederos.

También destacó que mientras todo este proceso se encuentra en desarrollo, los derechos siguen y en ningún momento se suspenden. Lo anterior quiere decir que mientras suena la música de Yeison, esta seguirá generando recursos que luego, les serán entregados a sus herederos legalmente reconocidos.

Sobre los porcentajes, la Sociedad de compositores mencionada tiene una fórmula o tabla que se aplica a todos los socios.

De esta manera, el 70 % se le entrega a los herederos; hay un 20% que se se destina a gastos administrativos y el restante 10% es para los beneficios sociales de los socios de Sayco.

