Conmovedor mensaje de Jorge Alfredo Vargas a su madre tras su muerte: “¿qué vamos a hacer?”

Jorge Alfredo Vargas, el presentador de la emisión central de ‘Noticias Caracol’ y director de ‘Voz Pópuli’ enfrentó este 10 de febrero la pérdida de su madre, doña Lucía quien falleció debido a quebrantos de salud. El periodista hablo con Vea, hace un tiempo, sobre la buena relación que él, su esposa, Inés María Zabaraín, y sus hijos, Laura, Sofía y Felipe, tenían con ella.

Se refirió además a la historia de amor de sus padres que nació cuando él era docente y ella estudiaba su último grado escolar.

Justamente Sofía, la del medio de Jorge Alfredo e Inés María, se concentró en las cartas de amor de los padres del presentador para hacer su trabajo de grado universitario relacionado con la literatura.

Ahora el bogotano usa las redes sociales para homenajear y despedir a su madre. “Madre mía y ahora que vamos a hacer? Ya no vas a estar cuando te llame al terminar el noticiero y te diga, qué haces? Y me respondas: pensarte! Ya no vas a estar para darme la bendición en las noches o mandarme el mensaje con la oración de la mañana. Ya no vas a estar para prepararme en mi próximo cumpleaños la torta de macarrones. Ya no estarás para reírnos a carcajadas, para contarnos cuentos, para viajar a tu Anapoima que te encantaba o al mar de Santa Marta. Ya no estarás para nuestros almuerzos de domingo y no estarás para darme esos consejos de madre que me harán falta…”, comenzó escribiendo el presentador que luego detalló la estrecha relación que doña Lucía tenía con sus nietos.

“Ya no estarás para consentir a tus nietos cómo lo hiciste desde que nacieron… No estarás para sentirte orgullosa de tu Lauri divina cantando, de tu Shofi hermosa que era tu partner y te hacía la segunda en todo y de tu Pipe adorado que te daba besos y satisfacciones… De verdad Pita? Ya no te tendremos más aquí en tu familia y entre tus amigos, para seguir pasándola “de ataque” cómo decías tu? Te fuiste madre y ahora tendremos que aprender a vivir sin ti y no se cómo se hace… “.

“Estás en el cielo, te encontraste con mi papá”, Jorge Alfredo Vargas

Vargas reflexionó en su escrito sobre cuánto echará de menos a su madre y la inevitable tristeza que eso trae. “Hace unos días en la clínica, me dijste que estabas triste porque me veías triste… Te dije que no lo estaba, pero ahora si y mucho… Tengo el corazón arrugado y una sensación extraña de que mañana si nos vamos a ver Y no! Te fuiste, descansaste… Estás en el cielo y ya te encontraste con mi papá que te estaba esperando desde hace años, así como te esperaba a la salida de clase en el colegio, cuando era tu profesor y te dejaba cuadernos de poemas llenos de amor… Están ya juntos y eso nos llena de felicidad, pero tu partida nos duele y mucho… Gracias madre por haber sido extraordinaria, por haber sido un ser humano lindo y divertido… Por haber sido ejemplo y haberle dado al mundo felicidad… Sí, estamos tristes con mis hermanas… A tus nietos, yernos, nuera, tías, sobrinos y amigos nos duele tu partida, pero estamos con la fe en Dios y en la Virgencita, que nos fortalece! Madre nos vas a hacer mucha falta… Te adoré con todo el corazón y te consentí hasta lo que más pude… madre, Lucía, Pita… GRACIAS, la bendición… Te amo con el alma… Te extraño desde ya”.

EL emotivo mensaje se lleno de miles de’ me gusta’ y comentarios que se solidarizaron con la pérdida del presentador. La partida de doña Lucía ocurrrió justo cuatro años después de que falleciera doña Inés Pinto, madre de Ines María Zabaraín.

