Tayron Paredes ¿quién es el Dj desaparecido en México que envió mensaje de alerta?

El pasado 22 de septiembre el mundo de la música en español se impresionó al conocer que los artistas colombianos B-King y Regio Clown, quienes habían desaparecido en la zona de Polanco de Ciudad de México el 16 de septiembre, fueron hallados sin vida a hora y media de donde fueron vistos por última vez.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, los cuerpos de Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera, como eran sus nombres de pila, aparecieron con señales de tortura y desmembrados con una nota que indicaría que sus muertes estarían ligadas a ajustes de cuentas y a la denominada Familia Michoacana. Habrían sido asesinados el mismo día que se reportó su desaparición.

Desaparece Dj venezolano en el mismo estado donde fueron hallados B-King y Regio Clown

A pocas horas de que se identificaran las mencionadas víctimas, los medios aztecas registraron una nueva desaparición, también de un músico. Se trata de Tayron Paredes Gamboa, un dj de origen venezolano que también estaría dedicado a repartir domicilios de una aplicación.

La desaparición habría ocurrido también en el estado de México, el mismo donde fueron hallados los cadáveres de B-King y regio clown, el 17 de septiembre, aunque solo se supo su identidad hasta el 22, por lo cual periodistas han comentado que las autoridades estarían indagando si hay relación entre los dos hechos.

De acuerdo con lo reportado por los medios, Tayron Paredes Gamboa recibió una solicitud para llevar un pedido a una dirección, pero al llegar solo vio una zona vegetativa donde no había casas.

Por ello, le habría escrito a su hermana por medio del WhastApp en una especie de señal de alerta. “Puro monte...no sé qué onda... Estoy que me devuelvo” , estas palabras las acompañó con una imagen del lugar donde solo se ve vegetación y un terreno baldío y al final manifestó que no sentía confianza en el lugar.

El dj fue visto por última vez en el municipio de Huehuetoca,

Según la denuncia está registrada en la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, Tayron Paredes Gamboa tiene 29 años y tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo otro tatuaje en el pecho.

